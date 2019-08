Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"637896aa-e5e5-4886-b56f-e3128b68590a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak szépen lassan úgymond \"libasorban\". ","shortLead":"Csak szépen lassan úgymond \"libasorban\". ","id":"20190810_kacsa_atlkeles_autout","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=637896aa-e5e5-4886-b56f-e3128b68590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0552e0e1-d56b-4366-84ea-aaf71a8a5d20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_kacsa_atlkeles_autout","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:13","title":"Mint egy rendes óvodáscsoport úgy kelt át 30 kacsa az úttesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","shortLead":"A nagyobb gyerekeiről is csak ritkán mutat képeket. ","id":"20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d28b-93f1-4af2-bff0-0282956673c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7efdb9-ad20-41a7-b553-16aeb98c75e7","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ricky_Martin_kislanya_Instagram","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:41","title":"Ricky Martin megmutatta 8 hónapos kislányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","shortLead":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","id":"20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6f513b-3583-4802-b339-a159b648447d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:10","title":"Szabálytalanul parkoló autós miatt a mentősök kértek elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","shortLead":"Jaguárt akart, de csak BMW-re futotta az ajándékozóknak.","id":"20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c32de8da-4779-4e48-8e9d-d02844ce62b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2b97c1-0bcf-459f-958a-3da7b696040b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Nem_orult_az_indiai_ferfi_hogy_szuletesnapjara_BMWt_kapott_ezert_a_folyoba_lokte_a_vadiuj_kocsit","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:15","title":"Nem örült, hogy születésnapjára BMW-t kapott, ezért a folyóba lökte a kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban. A tetőszerkezet egy része az előző nap, egy viharban rongálódott meg, a lelátón senki sem tartózkodott, így az esetnek nincs sérültje. ","shortLead":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban...","id":"20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652732b5-555a-4105-b20c-e56b874e3ea3","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:06","title":"Beszakította a vihar a holland Alkmaar stadionjának tetejét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fb5e18-3202-421b-ad52-a8d01e4199a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik reklámtábla alatt egy régi Malév-hirdetés volt. Az ereklye a közlekedési múzeumba kerül.","shortLead":"Az egyik reklámtábla alatt egy régi Malév-hirdetés volt. Az ereklye a közlekedési múzeumba kerül.","id":"20190811_Kisebb_kincsre_bukkantak_a_ferihegyi_munkalatok_kozben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fb5e18-3202-421b-ad52-a8d01e4199a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c9fee2-6cf3-4ae7-80a7-57c58a5899df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Kisebb_kincsre_bukkantak_a_ferihegyi_munkalatok_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:44","title":"Kisebb kincsre bukkantak a ferihegyi munkálatok közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"Kovács Gábor","category":"tudomany","description":"Varga Judit miniszter jelentette be a hírt, és nyomban olyan szavakkal dobálózott, mint a cenzúra.","shortLead":"Varga Judit miniszter jelentette be a hírt, és nyomban olyan szavakkal dobálózott, mint a cenzúra.","id":"20190811_A_kormany_kulon_munkacsoportot_csinal_a_Google_es_a_Facebook_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171f3b54-f7e4-4bfb-a470-3dde57ca65dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_kormany_kulon_munkacsoportot_csinal_a_Google_es_a_Facebook_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:50","title":"A kormány külön munkacsoportot alakít a Google és a Facebook miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990ef45-bb6e-4964-9d5a-a937dcabe3b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyelőre ismeretlen rakétatípus tesztelésében vett részt szombaton Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető szokatlanul elégedett volt országa legújabb fejlesztésével.","shortLead":"Egy egyelőre ismeretlen rakétatípus tesztelésében vett részt szombaton Kim Dzsong Un. Az észak-koreai vezető...","id":"20190811_kim_dzsong_un_ballisztikus_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990ef45-bb6e-4964-9d5a-a937dcabe3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d98644-366c-4467-86d3-a282f48c475f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_kim_dzsong_un_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 11. 07:03","title":"Kim Dzsong Un megszemlélte vadonatúj rakétáját, és nagyon elégedett volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]