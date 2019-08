Az építkezést már el is kezdték a város fő közlekedési útvonala, a Dózsa György út mellett. A tervek szerint a vendégek 2020 elején vehetik birtokba az autós kiszolgálást is nyújtó éttermet – írja a Forbes.hu.

A gödöllői a hazai hálózat hetedik olyan étterme lesz, ahol a vendégek a „Jövő Élménye” éttermi koncepcióval találkozhatnak majd. A látogatók számára a legfeltűnőbb újdonságot az érintőképernyős rendelésfelvevő kioszkok és az asztalhoz történő kiszolgálás jelentik majd.

Idén februárban jelentették be, hogy az amerikai gyorsétterem-lánc magyar érdekeltségeit az egyik leggazdagabb magyar, Scheer Sándor veszi át. Miután a tavasz folyamán átvették az étteremhálózatot a McDonald’s-tól, májusban átnevezték a magyar leányvállalatot Progress Étteremhálózat Kft.-re.

Scheer a 2018-as Forbes milliárdoslistán 21,8 milliárd forintos vagyonnal 48. helyen szerepelt, alapító-vezérigazgatója a Market Építő Zrt-nek, és Garancsi István mellett 49 százalékos tulajdonrészével társtulajdonos is abban a cégben, amelyik több mint 100 milliárd forintos árbevételt ért el a 2017-es (utolsó lezárt) üzleti évben. Emellett számos ingatlan- és szálloda van az érdekeltségei között, például résztulajdonosa a Lánchíd budai hídfőjénél fekvő 86 szobás Clark Hotelnek, és feleségével közös cégéé az Erzsébet téri óriáskerék is. Az egykori kamionkirállyal, Wáberer Györggyel is van közös ingatlanberuházása: a MOM mellett már áll legújabb irodaházuk.