[{"available":true,"c_guid":"48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató dátumában történt az egyetlen változás.","shortLead":"Szeptember helyett novemberben vihetik piacra a Huawei összehajtható okostelefonját, a Mate X-et. De nem a bemutató...","id":"20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e19f94-1ee3-44ee-8859-c80270cb5e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fd5ac-faae-4b77-bd6a-a0e7c7739193","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_mate_x_osszehajthato_mobil_megjelenes_datuma_csuszas","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:33","title":"A Huawei sem meri piacra dobni az összehajtható telefonját, tovább csúszik a Mate X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","shortLead":"A mostanság mindent elárasztó divatterepjárók között üdítő színfolt tud lenni egy ilyen autó.","id":"20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2066169f-7b24-48cd-963d-ecbb43d1500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86171163-e185-4ba8-a5f9-269c68f1a498","keywords":null,"link":"/cegauto/20190814_szemrevalo_sportos_szedant_leplezett_le_a_honda","timestamp":"2019. augusztus. 14. 13:21","title":"Szemrevaló sportos szedánt leplezett le a Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","shortLead":"Még nem tudták megállapítani a halála pontos okát.","id":"20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08d723e8-4755-4bbb-bff9-ea47e7dde4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c731ee-bf5e-42da-a77a-4c063627eb6e","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Meghalt_egy_idos_ferfi_egy_Slipknotkoncerten","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:41","title":"Meghalt egy idős férfi egy Slipknot-koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar internetezők, és mik azok, amik a legjobban zavarják a felhasználókat.","shortLead":"Közzétette egy érdekes kutatása eredményét az NMHH, amely azt is bemutatja, milyen problémákat észlelnek a magyar...","id":"20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46a0700-8689-4156-9a58-dd64ee9b9803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_internetes_telefonalas_panasz_nmhh_szelessavu_internet","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:03","title":"Itt van, mire panaszkodnak a legtöbbet a magyar netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség, hogy a Fidesznek még az országosnál is nagyobb előnye van, Budapesten viszont az ellenzék megelőzi a kormánypártot. ","shortLead":"Az augusztusi mérések szerint a Jobbik és az MSZP is minimálisan növelte táborát, a Momentum stagnál. Érdekesség...","id":"20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f98ac12-47b6-4ddd-b55e-97c53d73f7f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Zavecz_Hullamzik_a_Fidesz_a_DK_a_legerosebb_ellenzeki_part","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:27","title":"Závecz: hullámzik a Fidesz, a DK a legerősebb ellenzéki párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó program sokak szerint egyre veszélyesebbé is válik.","shortLead":"Egy új fejlesztésnek hála már érzelmek sorát képes felismerni az Amazon Rekognition algoritmusa. A gyorsan okosodó...","id":"20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0e18e2-96d0-4735-b94c-f02132ccc94c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_amazon_rekognition_arcfelismero_algoritmus_szoftver","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:03","title":"Nagyot fejlődött az Amazon arcfelismerője, már a félelmet is érzékeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","shortLead":"A Toyota C-HR-en ott van egy bérautós cég matricája is, akár kölcsönzött is lehetett. ","id":"20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99c9547-db30-47df-8bf5-db5ac8c0db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fb1d1-7beb-4cc8-840c-cc0c712c4818","keywords":null,"link":"/cegauto/20190816_8_milliot_er_egy_ilyen_berauto_amit_epp_ki_akartak_lopni_az_orszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:13","title":"8 milliót ér egy ilyen Toyota, amit épp ki akartak lopni az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","shortLead":"A kínai állami média is kiadott egy felvételt a hongkongi határhoz vonuló páncélosokról és teherautókról. ","id":"20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=993fe35d-0bd3-4b63-90e7-d2f30647b859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f85e50b-4e08-4063-8bbc-21d75af2934b","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Muholdfelvetelek_mutatjak_ahogy_a_hongkongi_hatarnal_egy_stadionban_varakoznak_a_kinai_hadi_jarmuvek","timestamp":"2019. augusztus. 14. 15:48","title":"Műholdfelvételek mutatják, ahogy a hongkongi határnál egy stadionban várakoznak a kínai hadi járművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]