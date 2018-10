Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9495e184-6034-4de4-9885-ac236e848dc2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"A leghalaszthatatlanabb beavatkozásokat végezte el a MÁV a Déli pályaudvaron a kéthetes vágányzár alatt, az utasok számára szinte csak a (félig) újrabetonozott peronok észrevehetők. Komolyabb beavatkozásokhoz még több tíz milliárd forintra lenne szükség.","shortLead":"A leghalaszthatatlanabb beavatkozásokat végezte el a MÁV a Déli pályaudvaron a kéthetes vágányzár alatt, az utasok...","id":"20181017_Csutortokon_ujraindul_a_forgalom_Deli_palyaudvaron_megneztuk_mi_valtozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9495e184-6034-4de4-9885-ac236e848dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413d3506-654e-4a1e-b5cf-3cb1914b3799","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Csutortokon_ujraindul_a_forgalom_Deli_palyaudvaron_megneztuk_mi_valtozott","timestamp":"2018. október. 17. 16:25","title":"Újra kinyit a Déli pályaudvar, megnéztük, mi változott, és mi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koncertek, kiállítás, boksz-Eb: túlzott multifunkcionalitás zavarja az MSZP-t a Duna Aréna működésében, a kormány szerint viszont egyrészt elmúltnyolcév, másrészt az Aréna fenntartja magát. Erről amúgy nem ártana kikérni az ökölvívó-szövetség véleményét sem... A kieső vízfelületek miatt a Dagályt most téliesítik. ","shortLead":"Koncertek, kiállítás, boksz-Eb: túlzott multifunkcionalitás zavarja az MSZP-t a Duna Aréna működésében, a kormány...","id":"20181017_Ujabb_dragulas_Teliesitik_a_Dagalyt_a_Duna_Arena_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33aeaa04-3290-46c0-b6fd-1da491c42a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692837e2-2411-4e3a-b6dc-3c0a5a19493e","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ujabb_dragulas_Teliesitik_a_Dagalyt_a_Duna_Arena_miatt","timestamp":"2018. október. 17. 12:58","title":"Újabb drágulás? Téliesítik a Dagályt a Duna Aréna miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig már több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe és közel hétezer volt katona jelenleg is börtönben van Törökországban.","shortLead":"A török légierő 36 katonájára adtak ki elfogatóparancsot, a hivatalos indoklás szerint azért, mert gülenisták. Eddig...","id":"20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90f05ab0-dca5-4ee4-9178-c55fd926c9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ea20b65-a2bb-4eb0-9c85-bb84003402a1","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Ujabb_katonakat_bortonoznenek_be_Torokorszagban","timestamp":"2018. október. 15. 21:05","title":"Újabb katonákat börtönöznének be Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e3c644-5dd7-4d73-b0d6-2fa04dec7dd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök is felszólalt a Magyar Turisztikai Ügynökség éves ünnepi rendezvényén, ahol az is kiderült, mi az új országmárka. ","shortLead":"A miniszterelnök is felszólalt a Magyar Turisztikai Ügynökség éves ünnepi rendezvényén, ahol az is kiderült, mi az új...","id":"20181016_Nalunk_nincsenek_nogo_zonak_Orban_Viktor_a_turizmus_unnepen_is_migransozott_egyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05e3c644-5dd7-4d73-b0d6-2fa04dec7dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc819dde-27bb-4fdf-88a5-99989c6918f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Nalunk_nincsenek_nogo_zonak_Orban_Viktor_a_turizmus_unnepen_is_migransozott_egyet","timestamp":"2018. október. 16. 19:48","title":"\"Nálunk nincsenek no-go zónák\": Orbán Viktor a turizmus ünnepén is migránsozott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725889c8-77c1-4298-ac10-9bc8e6fdeb83","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-t és a brit titkosszolgálatokat is mélységesen aggasztják a pénzért európai állampolgárságot kínáló programok.","shortLead":"Az EU-t és a brit titkosszolgálatokat is mélységesen aggasztják a pénzért európai állampolgárságot kínáló programok.","id":"20181017_Biztonsagi_rizikot_jelent_a_penzert_adott_EUallampolgarsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725889c8-77c1-4298-ac10-9bc8e6fdeb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef67a13-c1ae-435b-b478-91a4039d307c","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Biztonsagi_rizikot_jelent_a_penzert_adott_EUallampolgarsag","timestamp":"2018. október. 17. 12:15","title":"Biztonsági rizikót jelent a pénzért adott EU-állampolgárság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","shortLead":"A Fedél Népkül fantázianevet kapó újságba most a hétköznapi hősökről írnak azok, akik a Népszabadságba már nem írhatnak.","id":"20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffcc4db0-ccd2-4199-be71-6d9ea77b4d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7da7cf4-48b2-4cf6-8230-183897d7c10c","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Csutortokon_megjelenik_a_Nepszabadsagos_Fedel_Nelkul","timestamp":"2018. október. 16. 18:11","title":"Csütörtökön megjelenik a népszabadságos Fedél Nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a6458a-3cf0-4f7b-abaf-c99a338b64e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyors rádiókitörések megfigyelésével könnyebben bukkanhatunk egy esetleges földön kívüli intelligencia nyomára, de a segítségével jobban megsimerhetjük a világegyetemet is.","shortLead":"A gyors rádiókitörések megfigyelésével könnyebben bukkanhatunk egy esetleges földön kívüli intelligencia nyomára, de...","id":"20181016_gyors_radiokitores_frb_askap_pathfinder","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a6458a-3cf0-4f7b-abaf-c99a338b64e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c36d3f-5335-48d3-a5ad-a6b498ef32a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_gyors_radiokitores_frb_askap_pathfinder","timestamp":"2018. október. 16. 09:03","title":"20 szokatlan rádiójelet fogtak az űrből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzéskor a péküzem és a dolgozók munkaruhája, a munkaasztalok felülete is koszos volt. ","id":"20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd5e7c64-d5d6-41dc-821a-6d777d9720ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a23da12-4efd-47aa-8a99-ebf24a923003","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Sulyos_higieniai_problemak_pekseg_Nebih_ellenorzes","timestamp":"2018. október. 16. 14:31","title":"Mocsok, pókháló, rozsda, rovarok egy budapesti péküzemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]