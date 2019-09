Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","shortLead":"A pszichológus nagyobbik fiával együtt adott interjút, ilyen még nem volt.","id":"20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323ebe31-0ade-45c5-adfb-6e0b4a9df3cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0c8ea6-53d4-43c4-b17f-a04277aface1","keywords":null,"link":"/elet/20190902_vekerdy_tamas_vekerdy_daniel_interju_oktatas_koznevelesi_torveny","timestamp":"2019. szeptember. 02. 07:41","title":"Vekerdy: Füttyre indítható, fegyelmezett szolgahadat képezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d96c1dd6-12e8-4802-b185-834f2b8f2bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e23d1-7ade-4e50-8c3b-034359cf1d8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Ez_az_atka_a_mini_Fideszlogonak","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:39","title":"Ez az átka a mini Fidesz-logónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","shortLead":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","id":"20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a515a55a-f9b8-4418-99c5-631f2a5a1f08","keywords":null,"link":"/sport/20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:25","title":"A Chelsea-ből és a Debrecenből igazolt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja a historizáló leckét alapfokon, a két szökőkút viszont inkább a provincializmust képviseli. A fák túlélése kérdéses, ha kitiltanák az autóforgalmat, akkor jobbak lennének az esélyek, de akkor meg minek a mélygarázs a tér alá, minek vágták ki a régi nagy fákat. ","shortLead":"Megújult a 2016-ban fátlanított József nádor tér a fővárosi Belvárosban. A kőtengernek is beillő tér felmondja...","id":"20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae5e210-ec09-425b-826a-a58f7a34a8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41df341c-5aa4-4838-9153-839823754f76","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Jozsef_nador_ter__Az_operettorszag_fotere","timestamp":"2019. augusztus. 31. 09:15","title":"József nádor tér - A NER-operettország főtere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek Aventador-történeti videóban. ","shortLead":"Hamarosan jön az olasz sportkocsigyártó csúcsmodelljének utóda, de előtte érdemes elmerülni ebben a remek...","id":"20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c41fd9ca-72ad-4f7c-ad57-e4788b7fbb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"540bed42-425f-4182-acfd-8446599a33ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190831_Csupa_V12es_hang_a_Lamborghini_Aventador_sztorija__video","timestamp":"2019. augusztus. 31. 10:44","title":"V12-es ritkaságok sorozata a leköszönő Lamborghini Aventador története - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f116959-06de-42c8-8c15-a770f2ca5fe8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Román járműszerelvények sofőrjeit állították elő a rendőrök az M3-as autópályán, akiket elsőfokú határozatban három hónapra eltiltottak a vezetéstől és pénzbírságot szabtak ki rájuk.\r

","shortLead":"Román járműszerelvények sofőrjeit állították elő a rendőrök az M3-as autópályán, akiket elsőfokú határozatban három...","id":"20190831_autoszallito_treler_m3_autopalya_eltiltas_penzbirsag_roman_soforok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f116959-06de-42c8-8c15-a770f2ca5fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78632348-4dae-41f2-a8d4-807eb4434b20","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_autoszallito_treler_m3_autopalya_eltiltas_penzbirsag_roman_soforok","timestamp":"2019. augusztus. 31. 11:48","title":"Horrortrélerek sofőrjeit kapcsolták le a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","shortLead":"Ez az a tempó, amikor nagyjából 10 perc alatt el is fogyaszt egy teletank benzint. ","id":"20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ae8beb-78e1-4e4d-b734-a8747b0cbd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8238a11e-5f79-4feb-9b4c-b1a5fde49f0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190901_A_Bugatti_Chiron_Sport_423_kmh","timestamp":"2019. szeptember. 01. 09:27","title":"423 km/h-s tempóval száguldott a Bugatti Chiron Sport - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat keretébe.\r

","shortLead":"Az argentin Mauro Icardi másfél millió eurót követel a milánói klubtól, és azt, hogy vegyék vissza az első csapat...","id":"20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846dc37-04da-4a9d-9f0b-3c889e354792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884aa883-2658-4ed8-baaa-70c7fe6f79e1","keywords":null,"link":"/sport/20190831_mauro_icardi_inter_foci_per","timestamp":"2019. augusztus. 31. 18:45","title":"Beperelte csapatát az Inter sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]