[{"available":true,"c_guid":"98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az óriásplakátok mellett sikerült 200 citylightot is megszerezniük Karácsony Gergelyéknek. ","shortLead":"Az óriásplakátok mellett sikerült 200 citylightot is megszerezniük Karácsony Gergelyéknek. ","id":"20190913_oriasplakat_ellenzek_budapest_citylight","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e1640b-d696-4403-9d56-d98dffda4c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747599d6-4f67-4199-a985-410e32b27a29","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_oriasplakat_ellenzek_budapest_citylight","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:53","title":"Száz óriásplakáthelyet sikerült megcsípnie az ellenzéknek a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak a honvédség tűzszerészei vasárnap. Több villamos és busz módosított útvonalon közlekedik.","shortLead":"Megkezdték az újbudai Móricz Zsigmond tér és környékének kiürítését, ahol egy világháborús bombát hatástalanítanak...","id":"20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e9b124-98cd-45f0-ae98-17669edb8d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Megkezdodott_a_Moricz_Zsigmond_ter_kornyekenek_kiuritese_bomba_hatastalanitasa_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:47","title":"Megkezdődött a Móricz Zsigmond tér környékének kiürítése bomba hatástalanítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190914_Otoslotto_ime_a_nyero_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eaee53-bbba-4e19-9356-75d94f3f192e","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Otoslotto_ime_a_nyero_szamok","timestamp":"2019. szeptember. 14. 19:29","title":"Ötöslottó: íme, a nyerő számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e67ffc7-3bb8-4ac0-a8f1-a1d0da156acf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több utas is arra panaszkodott, hogy a peron túl szűk, ahol a baleset történt.","shortLead":"Több utas is arra panaszkodott, hogy a peron túl szűk, ahol a baleset történt.","id":"20190913_baleset_utas_tehervonat_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e67ffc7-3bb8-4ac0-a8f1-a1d0da156acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f559276b-8f16-497d-978b-9340b5e440a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_baleset_utas_tehervonat_zuglo","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:30","title":"Beszippanthatta a tehervonat alá a menetszél a peronon álló nőt Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdony vezetőfülkéjének a klímája gyulladt ki.","shortLead":"A mozdony vezetőfülkéjének a klímája gyulladt ki.","id":"20190913_Kigyulladt_mozdony_a_ferencvaros_palyaudvar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33798802-8bdb-44fe-9916-b3269cabe9c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Kigyulladt_mozdony_a_ferencvaros_palyaudvar","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:33","title":"Kigyulladt egy mozdony a ferencvárosi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","shortLead":"A rendőrök 686 lakást, irodaházakat, vendéglátó helyiségeket ürítenek ki, lezárják a környéket. ","id":"20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87afadb5-25b4-4ecc-afc1-a382676b2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592def19-3894-414f-b9d9-7d90c97bb891","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_vilaghaborus_bomba_moricz_zsigmond_korter_kiurites_tuzszeresz","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:50","title":"Világháborús bomba miatt ürítik ki a Móricz Zsigmond tér környékét vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal visszaélés vétségének gyanúja miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. ","shortLead":"Választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal...","id":"20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37148711-9f07-483c-b02f-89f29e91ace5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca92955-c642-4a7e-8fbe-8b03c628b1f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_feljelentes_puzser_robert_berki_krisztian_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:56","title":"Feljelentést tettek Puzsérék Berki leadott ajánlásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c1e7f-01c8-416e-9a77-87febd679e5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport 2050-re érné el a kitűzött célt, hogy ezzel is támogassa a Párizsi Egyezmény legambiciózusabb vállalását.","shortLead":"A vállalatcsoport 2050-re érné el a kitűzött célt, hogy ezzel is támogassa a Párizsi Egyezmény legambiciózusabb...","id":"20190915_Nullara_csokkentene_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasat_a_Nestle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a0c1e7f-01c8-416e-9a77-87febd679e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a786ecf8-a4ba-462f-ba16-ec48fe2fb5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nullara_csokkentene_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasat_a_Nestle","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:16","title":"Nullára csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]