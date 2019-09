Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","shortLead":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","id":"20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6763fcaa-d071-4783-94c7-585a622a53f0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:50","title":"Révész Sándor: Fogyjunk vagy nyissunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018 végén lehetett először arról hallani, hogy a Facebook egy kamerát készít, amelyet a televízióhoz kell csatlakoztatni, hogy aztán azon keresztül videótelefonáljunk. Mostanra készült el a Portal TV.","shortLead":"2018 végén lehetett először arról hallani, hogy a Facebook egy kamerát készít, amelyet a televízióhoz kell...","id":"20190918_facebook_portal_tv_kamera_videocseveges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ee7a9-a942-4241-b7fe-f6401142c853","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_facebook_portal_tv_kamera_videocseveges","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:03","title":"Megcsinálta a Facebook a készüléket, amellyel \"bekamerázza\" a televíziónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","shortLead":"A tragédiában a 76 éves Fabio Buzzi mellett két brit pilóta is életét vesztette.","id":"20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=547abbac-f4fc-4104-9d14-9aecb27e77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4fbb47-37fc-42fc-8f6a-bb2e98d52a67","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Motorcsonakbaleset_Velencenel_tizszeres_vilagbajnok_is_az_aldozatok_kozott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:33","title":"Védőgátnak csapódott Velencénél a sokszoros bajnok és csúcstartó motorcsónakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a9b20-413d-475e-916d-3122e6cd16ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup változata.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az évtizedek után nemrégiben teljesen megújult terepjáró nyitható tetejű, illetve pickup...","id":"20190917_egy_magyar_maris_lecsapta_a_vadonatuj_land_rover_defender_tetejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=750a9b20-413d-475e-916d-3122e6cd16ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c80746-28f0-41c3-a494-b7c6119c9921","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_egy_magyar_maris_lecsapta_a_vadonatuj_land_rover_defender_tetejet","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:21","title":"Egy magyar máris lecsapta a vadonatúj Land Rover Defender tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","shortLead":"Egy non plus ultra családi autó azoknak, akiket az alapmodell 639 lóereje nem teljesen győzött meg. ","id":"20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39bb780c-955e-4575-b2b2-55da81a41b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc53e4d4-273c-4ea8-a786-68fb8264cff9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_880_loeros_lett_a_legujabb_4_ajtos_mercedesamg_gt","timestamp":"2019. szeptember. 17. 11:31","title":"880 lóerős lett a legújabb 4 ajtós Mercedes-AMG GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista nagy egyetértésben találkozott a volt amerikai elnökkel.","shortLead":"A klímaaktivista nagy egyetértésben találkozott a volt amerikai elnökkel.","id":"20190918_Greta_Thunberg_oklozott_egyet_Barack_Obamaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c6bb2c-1574-49db-be6e-8938f894a063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b46429fe-9bd5-4f46-895b-e75dc376612f","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Greta_Thunberg_oklozott_egyet_Barack_Obamaval","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:46","title":"Greta Thunberg ökölpacsizott egyet Barack Obamával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Könnyű szuverenistának lenni mások határaival – szólt vissza az olasz külügyminiszter a magyar kormánynak.","shortLead":"Könnyű szuverenistának lenni mások határaival – szólt vissza az olasz külügyminiszter a magyar kormánynak.","id":"20190917_luigi_di_maio_szijjarto_peter_olaszorszag_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f09a5f4f-88fd-4031-9fe2-12c227c20af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00196533-5c2a-4d1e-abbc-2b4a54abcdee","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_luigi_di_maio_szijjarto_peter_olaszorszag_migracio","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:50","title":"Di Maio: A magyar kormány közönye miatt él Olaszország migrációs vészhelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást a Twitteren. Hogy miért, azt még most is csak sejthetjük.","shortLead":"A DARPA, vagyis a Pentagon védelmi fejlesztéseiért felelős kutatóintézmény még auguszus végén tett közzé egy felhívást...","id":"20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e5362b-b4e1-4210-9a93-15c66058c0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3ac5c2-bf37-4046-a33a-e5b7243fdcb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_darpa_foldalatti_bunker_twitter_kiserlet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:03","title":"Twitteren keresett földalatti bunkert a titkos fejlesztéseket végző amerikai szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]