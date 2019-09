Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9ec5a3-c4d3-46e1-8044-d9fb79f6a7c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. ","shortLead":"A sasszülők mellett a két sasfióka is elpusztult, miután ettek a kirakott mérgezett galambcsalétekből. ","id":"20190918_Megmergeztek_egy_teljes_sascsaladot_Bekes_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ec5a3-c4d3-46e1-8044-d9fb79f6a7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c453568-baa5-432a-b4e7-52640776f60e","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Megmergeztek_egy_teljes_sascsaladot_Bekes_megyeben","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:05","title":"Megmérgeztek egy teljes sascsaládot Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orrokat befogni!","shortLead":"Orrokat befogni!","id":"20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b6d0b-0575-4293-a18d-5ab329123c76","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:18","title":"Budapestet is elérte a trágyaszag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai szerint. Ebben az Origo.hu kormányközelbe juttatásával már bizonyított Száraz István lehet a segítségére.","shortLead":"Tiborcz István beszáll a borkereskedelembe, és a vendéglátásban is kamatoztathatja kapcsolatait a HVG hetilap forrásai...","id":"20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48703a87-cc6f-4dc1-a779-125027e2bfb4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Orban_veje_a_vendeglatas_es_a_borok_korul_surgolodik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:29","title":"Tiborcz István már egy étterem és egy bornagyker körül sürgölődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elegendő két, feltételezéseken alapuló cikk a választási jogsértés megállapításához a Fővárosi Választási Bizottság szerint.","shortLead":"Nem elegendő két, feltételezéseken alapuló cikk a választási jogsértés megállapításához a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_piko_andras_fovarosi_valasztasi_bizottsag_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20245e25-6694-484e-8635-65d3e064195d","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_piko_andras_fovarosi_valasztasi_bizottsag_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:15","title":"Pikóéknak adott igazat a Fővárosi Választási Bizottság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig. Mindez három hét alatt zajlott le Ukrajnában. ","shortLead":"Előbb elgázolták a volt jegybankelnököt, majd felgyújtották a fia autóját, most pedig a családjának háza égett porig...","id":"20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70406022-68c6-41b7-82d4-4ab4f08b25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce9ad60-7b9d-4ad3-941f-f352e133dfcf","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_gyujtogatas_volt_jegybankelnok_haz_ukrajna","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:43","title":"Felgyújtották a volt ukrán jegybankelnök családjának házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó érdekeltségeket. A háromszereplős piacon az állami tenderek jól fialnak. ","shortLead":"A belügyminiszterhez hasonlóan korábbi beosztottja, Tasnádi László is az őrző-védő-bizniszben szerzett jól fialó...","id":"20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ba75bc7-6c99-4cc2-a46f-4f6c711693dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d94fa2e-1d14-418e-9aba-83bb851acbde","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_Pinter_Sandor_bizalmasa_is_milliardos_lehet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:50","title":"Már Pintér Sándor bizalmasa is milliárdos lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig korábban még a meghívót is ő jegyezte.","shortLead":"Pedig korábban még a meghívót is ő jegyezte.","id":"20190917_Simonka_betegnek_mondta_magat_a_sajat_forumara_sem_ment_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413fa7-7ffe-4506-804f-a9b6b7cfd254","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Simonka_betegnek_mondta_magat_a_sajat_forumara_sem_ment_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:07","title":"Simonka betegnek mondta magát, a saját fórumára sem ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]