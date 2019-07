Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy változásokat figyelt meg.","shortLead":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy...","id":"20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355bff7a-f6ef-4112-923c-408d8730ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","timestamp":"2019. július. 22. 10:01","title":"Nagy építkezés zajlik Orbánék birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","shortLead":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

\r

","id":"20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12df53f7-b098-46e0-87af-c3b1cc8c9605","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Fenyes_nappal_rugdostak_egy_foldon_fekvo_embert_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. július. 23. 13:16","title":"Fényes nappal rugdostak egy földön fekvő embert az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek mind a mai napig kényelmes állásokba ejtőernyőznek tovább. Közben az amerikai hatóságok az ügy jelentős részét felgöngyölítették, beismerő vallomásig és peren kívüli egyezségig jutottak.","shortLead":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek...","id":"20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afeba1-82e6-4128-9ba0-f75f1f3a9d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","timestamp":"2019. július. 23. 17:23","title":"A magyar korrupciónak súlyosabb következménye van az USA-ban, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik.","shortLead":"Varga Dénes a kvangdzsui vizes vébé vízilabdatornájának nyitómeccsén sérült meg. Egy héttel később újra játszik.","id":"20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=523fd34f-343b-4cc0-8db8-8ef88f22ec16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4a6438-7b76-49f3-8dfb-dfe125527141","keywords":null,"link":"/sport/20190723_varga_denes_vamos_marton_vizilabda_valogatott_vizes_vb","timestamp":"2019. július. 23. 18:53","title":"Így dob gólt törött ujjal a magyar pólóklasszis – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","shortLead":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","id":"20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3004d-4891-4e5b-a3e4-0e6ac557e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","timestamp":"2019. július. 23. 08:03","title":"A Chrome böngésző most már tényleg betesz a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","shortLead":"Ez nagyjából olyan mennyiség, mint amennyit a svéd gyártó egy év alatt kibocsát.","id":"20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14d9573e-ffdb-4519-a793-b5964ae6bd7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8ab12-0786-4b99-8301-7ead0833e564","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_500_ezer_Volvot_kell_szervizelni_tuzveszely_miatt","timestamp":"2019. július. 22. 15:25","title":"500 ezer Volvót kell visszavinni tűzveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira nincs túljelentkezés az intézményvezetői posztokért, hogy egy előterjesztés szerint intézményvezetői szakképzettség nélkül is kinevezhetnek valakit egy iskola élére.","shortLead":"Annyira nincs túljelentkezés az intézményvezetői posztokért, hogy egy előterjesztés szerint intézményvezetői...","id":"20190723_Konnyitenenek_az_iskolaigazgatok_kinevezeset_kevesebb_szakmai_tapasztalat_is_eleg_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2084dd9-e51f-4b8d-aaa3-b45bf7d1d846","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_Konnyitenenek_az_iskolaigazgatok_kinevezeset_kevesebb_szakmai_tapasztalat_is_eleg_lesz","timestamp":"2019. július. 23. 10:22","title":"Könnyítenék az iskolaigazgatók kinevezését, kevesebb szakmai tapasztalat is elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7a1b8f-1699-479e-8c70-1ad0c53e4cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És már beszélt is róla Uma Thurmannel. ","shortLead":"És már beszélt is róla Uma Thurmannel. ","id":"20190723_Tarantino_Kill_Bill_Uma_Thurman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca7a1b8f-1699-479e-8c70-1ad0c53e4cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeae8487-af9f-449d-9e6c-1445d9ec31d2","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Tarantino_Kill_Bill_Uma_Thurman","timestamp":"2019. július. 23. 10:58","title":"Tarantino szerint folytatódhat a Kill Bill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]