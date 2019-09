Évekig húzódhat a világ legnagyobb adóbotránya, amely most az Európai Bíróságra is elért. 13 milliárd eurót kellene az Apple-nek visszafizetnie Írországnak, mert ott jóval kevesebb adót fizetett, mint amennyit a törvény előírt – állapította meg három évvel ezelőtt az Európai Bizottság.

Az ítélet ellen az Apple és Írország is fellebbezett. A per világszerte óriási érdeklődést kelthet, hiszen az adóparadicsomokról szól, ahova a multik a profitjukat átmentik azokból az országokból, ahol megkeresték azt.

Magyarország is szerepel az adóparadicsomok között

Márciusban tett közzé listát az Európai Unió azokról az adóparadicsomokról, melyek az unión belül működnek: természetesen Luxemburg és Írország a listavezetők, de ott van még Magyarországon kivül Ciprus, Belgium, Málta és Hollandia is. Margarethe Verstager, az Európai Unió versenyügyi biztosa elszántan üldözi az adóparadicsomok modelljét. Egy skalpot már begyűjtött: az Amazon kifizetett elmaradt adók címén 276 millió dollárt Luxemburgnak. Az Apple most azt állítja, hogy hasonló összeget maga is kifizetne, de a 13 milliárd euró magas ár.

Az adóparadicsom európai modellje némileg eltér a karibi szigeteken megszokottaktól. Írország volt az első, amely felismerte a globalizációból adódó hatalmas lehetőséget: igen kedvező adókkal csábítgatta azokat az unión kívüli multikat, melyek az Európai Unióban akartak pénzt csinálni. Így az amerikai cégek előszeretettel alakították ki az európai központjukat Dublinban, ahol a kormány felajánlott nekik a "kedvezőnél is kedvezőbb" társasági adót. Míg a kontinensen a társasági adó gyakran 30% fölött volt, Írországban mindössze 12,5%. Már ez is jelentős előny (bár a magyarországi 9 százalékos kulcs ma már ennél is kedvezőbb), de az ír kormány olyan előnyös adó konstrukciót talált ki az Apple számára, amely jóval kisebb adóval járt. Az Apple az EU versenyügyi biztosa szerint mindössze 0,005%-os kulccsal adózott! Ezért ez az eszméletlenül magas büntetés: a 13 milliárd euró a 2003 és 2014 között elmaradt adó mértéke, amelyet az Apple az ír adóhivatalnak köteles befizetni.

Az ír adókedvezmények rendszerét ebben a cikkben magyaráztuk el a bizottsági döntés után:

A nagy trükk: az Apple és a dupla ír Sokkot okozott Brüsszel azzal, hogy 4 ezer milliárd forintnyi adót hajtana be utólag az Apple írországi cégétől. A döntésnek az ír kormány sem örül, pedig éves egészségügyi büdzséjét fedezné az összeg. Az Apple nem az egyetlen olyan cég, amelyik sikeresen és legálisan csökkenti minimálisra adóját, és az európai országok ebbe nemhogy belenyugodtak, de még támogatják is.

Írországban az Apple két céget jegyzett be, ezek intézték az amerikai multi összes európai eladásait. Az Apple Sales International és az Apple Operations Europe aratott Európában hiszen az informatikai forradalomban az USA megelőzte az öreg kontinenst. Hála a kreatív könyvelésnek az Apple pénzügyi mérlege kiválóan alakult, és a tőzsdei megítélése egyre javult. A világ első olyan cége lett, melynek értéke meghaladta az 1000 milliárd dollárt.

GAFA adó: Európa kontra Amerika

Margarethe Verstager gyűlöli az Egyesült Államokat - írta Twitteren Trump elnök. Mike Pompeo külügyminiszter igyekezett is elkerülni a versenyügyi biztost, amikor legutóbb Brüsszelben járt. Csakhogy Verstager az új brüsszeli bizottságban még szélesebb munkakört kapott: hozzá tartoznak ezentúl a digitális ügyek is. Vagyis az amerikai multik aligha számíthatnak arra, hogy enyhül a brüsszeli nyomás.

A franciák különösen aktívak ezen a téren. Emmanuel Macron elnök először Európának javasolt GAFA adót (a rövidítés a Google, Apple, Facebook, Amazon cégek nevét rejti), de miután több tagország vonakodott, ezért Franciaország egyedül is kivetett 3%-os adót a négy amerikai óriásra. Trump elnök dühöngött, és azzal fenyegetőzött, hogy a francia borok amerikai exportja láthatja kárát a GAFA adónak. Párizs értette a finom célzást. A francia boros gazdák gyönyörű szép ajándékkosarat küldtek Trump elnöknek, aki Biarritzban , a francia tengerparti üdülővárosban vett részt a legutóbbi G7-csúcson. Miközben az állam és kormányfők a világ nagy kérdéseiről tanácskoztak, Bruno LeMaire francia és Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter szép csendben megegyeztek: Franciaország visszavonja a GAFA adót. Helyette valamiféle egységes európai szabályozás léphet, mely már nemcsak az amerikai multik kreatív adó könyvelését célozza meg hanem minden olyan óriásét, mely szívesen menekíti a profitját az adóparadicsomokba Európában vagy azon kivül. Ehhez persze az összes uniós tagországnak meg kellene egyeznie, ám ez egyelőre nem tűnik túl valószínűnek. Magyarország is vonakodik, sőt, saját adót is kivetett a digitális hirdetési piac immár felét lefölöző Google-ra és Facebookra. Erről azonban az Európai Bizottság főtanácsnoka épp egy hete állapította meg – a Google írországi leányvállalatának a keresete alapján –, hogy jogszabályellenes.