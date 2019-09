Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eltehetjük későbbre az epizódokat. ","shortLead":"Eltehetjük későbbre az epizódokat. ","id":"20190927_HBO_GO_offline_musor_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10eb478e-b613-4038-b38e-3a3f1082c775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f9a759-7849-42b0-bc9f-a96c2f544553","keywords":null,"link":"/kultura/20190927_HBO_GO_offline_musor_applikacio","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:21","title":"Már internet sem kell hozzá, hogy Trónok harcát nézzünk a telefonunkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komlón leült egymással vitatkozni a fideszes és az összellenzéki jelölt. A kormánypárti jelölt jól megtanulta Gulyás Gergelytől a leckét.","shortLead":"Komlón leült egymással vitatkozni a fideszes és az összellenzéki jelölt. A kormánypárti jelölt jól megtanulta Gulyás...","id":"20190927_Csoda_tortent_Egy_fideszes_polgarmesterjelolt_leult_vitazni_az_ellenzeki_jelolttel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f1bd8c-afce-4a5f-8556-63299cd750ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Csoda_tortent_Egy_fideszes_polgarmesterjelolt_leult_vitazni_az_ellenzeki_jelolttel","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:27","title":"Egy fideszes polgármesterjelölt leült vitázni az ellenzéki jelölttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén hozzájutnak az újdonság számos vonzó funkciójához.","shortLead":"Nem kell irigykedniük a nemrég bemutatott Galaxy Note10-re a Galaxy S10-ek tulajdonosainak. Egy szoftverfrissítés révén...","id":"20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860c67e6-a4f6-4acb-acbc-c262b88755d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e8ed20-0747-4d3a-bf2c-45acb64a86ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_note10_funkciok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:33","title":"Jól járnak most a Galaxy S10-ek tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575a39c9-f9cd-4aaa-b8f3-faeda0bfd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjelent a Clawfinger új klipje, benne Orbánnal, Salvinivel.","shortLead":"Megjelent a Clawfinger új klipje, benne Orbánnal, Salvinivel.","id":"20190928_Orban_es_tarsai_megbuktatasarol_zenel_egy_sved_metalzenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=575a39c9-f9cd-4aaa-b8f3-faeda0bfd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201ea31d-c510-4802-8c5c-037ca99adc64","keywords":null,"link":"/kultura/20190928_Orban_es_tarsai_megbuktatasarol_zenel_egy_sved_metalzenekar","timestamp":"2019. szeptember. 28. 10:15","title":"Orbán és társai megbuktatásáról zenél egy svéd metálzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja (GRETA) szerint előrelépést ért el az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Arról, hogyan bánik az állam a menekült gyerekekkel, már nincsenek ilyen jó véleménnyel.","shortLead":"Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja (GRETA) szerint előrelépést ért el az emberkereskedelem...","id":"20190927_europa_tanacs_emberkereskedelem_greta_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd6f39d-7fec-4fe4-b132-b984df88d04a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_europa_tanacs_emberkereskedelem_greta_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:31","title":"Megdicsérték, de meg is feddték Magyarországot az emberkereskedelem ellen küzdő szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ffc9fdb-e1c6-432d-89d9-859706064d72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia eredetű, jelenleg svájci hátterű autógyártó költözik be hamarosan Komáromba. A Mia Electric egy teljesen outsider autógyártó, amelyről itthon a többség most hall először. Annyit segítünk, az autói kicsik és elektromosak.","shortLead":"Egy francia eredetű, jelenleg svájci hátterű autógyártó költözik be hamarosan Komáromba. A Mia Electric egy teljesen...","id":"20190926_mia_electric_eketromos_auto_komarom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ffc9fdb-e1c6-432d-89d9-859706064d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f528a8-e5d0-4da6-b0d6-0268ba127ec4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_mia_electric_eketromos_auto_komarom","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:30","title":"Mia U – ilyen elektromos autót gyártanak majd Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő írásbeli kérdésben arról érdeklődik, Gulyás elnézést kér-e.","shortLead":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő...","id":"20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd033b8-c72c-44fa-bff5-cb369ea77998","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:37","title":"Szél Bernadett: Gulyás minden autistát vérig sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négy jelöltet ugyanakkor feljelentettek, mert lehet, hogy hamis aláírásokat használtak a jelölésükhöz. A legesélyesebb a jelenlegi elnök, Klaus Iohannis újrázása.\r

\r

","shortLead":"Négy jelöltet ugyanakkor feljelentettek, mert lehet, hogy hamis aláírásokat használtak a jelölésükhöz. A legesélyesebb...","id":"20190927_14en_indulnak_a_roman_elnoki_cimert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f93da8-3eaa-4404-98b8-db8294660f93","keywords":null,"link":"/vilag/20190927_14en_indulnak_a_roman_elnoki_cimert","timestamp":"2019. szeptember. 27. 20:16","title":"14-en indulnak a román elnöki címért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]