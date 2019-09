Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja (GRETA) szerint előrelépést ért el az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Arról, hogyan bánik az állam a menekült gyerekekkel, már nincsenek ilyen jó véleménnyel.","shortLead":"Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni szakértői csoportja (GRETA) szerint előrelépést ért el az emberkereskedelem...","id":"20190927_europa_tanacs_emberkereskedelem_greta_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b9b21c-3c9a-45c5-bc08-0e36f593fef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd6f39d-7fec-4fe4-b132-b984df88d04a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_europa_tanacs_emberkereskedelem_greta_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:31","title":"Megdicsérték, de meg is feddték Magyarországot az emberkereskedelem ellen küzdő szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A család-és ifjúságügyi államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy ha már teherbe esett egy nő, nem beszélhetünk a választás kérdéséről. ","shortLead":"A család-és ifjúságügyi államtitkár egy interjúban arról beszélt, hogy ha már teherbe esett egy nő, nem beszélhetünk...","id":"20190927_Novak_Katalin_Az_abortusz_partolasa_a_gyilkossag_partolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29146dce-305f-4051-9ca1-eda0944106bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6be150e-2dcc-4c7c-ac7c-0c79cf10b82e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Novak_Katalin_Az_abortusz_partolasa_a_gyilkossag_partolasa","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:21","title":"Novák Katalin: Az abortusz pártolása a gyilkosság pártolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fiktív kampányrendezvényekért fizetett volna egy vállalkozónak, az ügy tárgyalását elnapolták az önkormányzati választások utánra.\r

\r

","shortLead":"Fiktív kampányrendezvényekért fizetett volna egy vállalkozónak, az ügy tárgyalását elnapolták az önkormányzati...","id":"20190928_Csak_a_valasztasok_utan_kell_birosag_ele_allnia_a_vesztegetesi_ugybe_keveredett_OROelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8b14851-06b2-4a1f-bc61-01c5d453e811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b018af6-c1c2-4e36-98ef-b592b191267e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Csak_a_valasztasok_utan_kell_birosag_ele_allnia_a_vesztegetesi_ugybe_keveredett_OROelnoknek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:44","title":"Csak a választások után kell bíróság elé állnia a vesztegetési ügybe keveredett ORÖ-elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d692d3a-e007-4a8b-813f-6775b593cb29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentette, hogy 3424 fát és cserjét ültettek el Szekszárdon, az ellenzéki jelölt meg azt állítja, hogy leginkább csak elszáradt bokorkezdeményeket talált.","shortLead":"A polgármester bejelentette, hogy 3424 fát és cserjét ültettek el Szekszárdon, az ellenzéki jelölt meg azt állítja...","id":"20190927_A_szekszardi_kampanyban_a_cserje_a_jovo_faja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d692d3a-e007-4a8b-813f-6775b593cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c46302a-3c1f-4443-bc77-a61b50bc141d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_A_szekszardi_kampanyban_a_cserje_a_jovo_faja","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:00","title":"A szekszárdi kampányban már a cserje is fa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány nap alatt 700 millió forint gyűlt össze egy súlyos betegségben szenvedő kisfiú gyógyszerére; folytatódik a forint gyengülése; csődbe jutott a legrégebbi brit utazási iroda, nagyjából 600 ezer utast magára hagyva. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Néhány nap alatt 700 millió forint gyűlt össze egy súlyos betegségben szenvedő kisfiú gyógyszerére; folytatódik...","id":"20190929_Es_akkor_Meszaros_adakozas_forint_vonat_turizmus_olimpia_nyugdijas_tv2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b141e92-bcc8-4a67-b328-e6908efd8148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b61f87-d751-419e-ab17-d1eee5b042f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Es_akkor_Meszaros_adakozas_forint_vonat_turizmus_olimpia_nyugdijas_tv2","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrinc egyszer adakozóként került be a hírekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69acb30-1711-4b75-a17e-d0db4b044c0e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valószínűleg már az első napon megszületett a dohai atlétikai világbajnokság legsportszerűbb pillanata.","shortLead":"Valószínűleg már az első napon megszületett a dohai atlétikai világbajnokság legsportszerűbb pillanata.","id":"20190927_futo_atletika_vilagbajnoksag_doha_rivalis_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69acb30-1711-4b75-a17e-d0db4b044c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d4085-634c-47be-8152-687978dd2f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_futo_atletika_vilagbajnoksag_doha_rivalis_segitseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 21:48","title":"Bevonszolta riválisát a célba a futó a vb-n, fair play-díjat kaphat érte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","shortLead":"Tőle szokatlan vehemenciával támadta Jávor Gulyás Gergelyt is. A klímaváltozásra kell koncentrálni, véli.","id":"20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c205eff4-32ea-4ee5-83e1-bf6bedfccdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcef463-b6aa-48c5-ad41-b6a759c21b42","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Javor_Benedek_Szrjatok_le_a_gulyasgergelyeket_menjetek_tuntetni","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Jávor Benedek: Egy percünk sincs idiótákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja, a letöltése nem ingyenes. Ez azonban a jövőben megváltozik.","shortLead":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja...","id":"20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be90e2-171a-4740-82e1-db94803bc00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"Ingyenes verzió készül az utóbbi idők egyik legjobb játékából, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]