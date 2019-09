A Neckermann Magyarország a Thomas Cook csoport egyes külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek ellenére a korábbi tájékoztatásnak megfelelően tovább folytatja a tevékenységét – közölte a társaság ügyvezetője. A társaság oldalán megjelent, Békefi Veronika által jegyzett közlemény szerint a folytatásról határozott a társaság osztrák tulajdonosa, figyelembe véve többek között, hogy „a Neckermann Magyarország stabil pénzügyi helyzete, és a cégen belül, valamint a partneri hálózatban rendelkezésre álló szakmai tudás, tapasztalat és lelkesedés komoly alapokat biztosít a működés folytatásához”.

Azt azonban a közlemény is kiemeli, hogy Neckermann Magyarországot, annak utasait és partnereit is érintik „az osztrák anyavállatánál és a Thomas Cook csoport más külföldi tagjainál bekövetkezett nehézségek”, amelyek egyik napról a másikra teremtettek soha nem tapasztalt problémákat.

A tulajdonos döntésének megfelelően szándékunk változatlanul az, hogy a foglalásokat a szerződések szerint, megfelelő színvonalon teljesítsük, illetve, ahol ez rajtunk kívül álló okok miatt nem lehetséges, ott a lehető legjobb megoldást megtaláljuk. Mivel tart egy ideig, a cég az utasok és a partnerek megértését és türelmét kéri.

Azt is közölték: hogy a jelenleg az úti célon tartózkodó utasok költségviselésére a biztosító kötelezettségvállaló nyilatkozatot adott ki. E szerint

a Neckermann utasok szállodai tartózkodásának költségeit, illetve hazautazásának azon költségeit, melyek az osztrák anyacég csődhelyzete miatt még nem egyenlítettek ki, illetve amelyeknek kiegyenlítését a külföldi szolgáltatók a kialakult helyzetben bizonytalannak tartották, a biztosító megtéríti a külföldi szolgáltató (pl. szálloda) felé.

A cég a fent említett egyeztetések szerint az utazásközvetítő partnerek segítségével egyedileg, és folyamatosan kapcsolatra lép azokkal az utasokkal, akiknek a szerződése a Thomas Cook Austria csődhelyzete miatt nem, vagy esetleg csak bizonyos módosítással teljesíthető.

Valamennyi utasunk, akinek az utazását a Thomas Cook Austria-nál felmerült nehézségek miatt nem tudjuk teljesíteni, a befizetett részvételi díját vissza fogja kapni, anyagi kár senkit nem fog érni.

Ahogy azt korábban megírtuk, hétfőn csődbe ment, és azonnali hatállyal beszüntette tevékenységét az egyik legrégebbi brit utazási iroda, a Thomas Cook, amelynek több százezer utasa tartózkodik jelenleg is a világ különböző üdülőhelyein. Az iroda leányvállalata a Neckermann Magyarország is, amely már hétfőn is azt közölte, nem érinti a Thomas Cook csődje, ők egészséges cég, és továbbra is folytatják működésüket. Közben a német, az osztrák és a lengyel Thomas Cook is bedobta a törölközőt.