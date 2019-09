Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A voksok becsültnél is több, 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon a Sebastian Kurz volt kancellár vezette Osztrák Néppárt az előzetes végeredmények szerint.","shortLead":"A voksok becsültnél is több, 38,4 százalékát szerezte meg a vasárnapi előrehozott parlamenti választásokon a Sebastian...","id":"20190929_Megvan_az_ausztriai_valasztasok_nem_hivatalos_vegeredmenye_meg_nagyobb_az_OVP_gyozelmi_aranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1eb67b-ea8b-410d-842a-4d249a7b8e5e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Megvan_az_ausztriai_valasztasok_nem_hivatalos_vegeredmenye_meg_nagyobb_az_OVP_gyozelmi_aranya","timestamp":"2019. szeptember. 29. 22:43","title":"Megvan az ausztriai választások nem hivatalos végeredménye, még nagyobb az ÖVP győzelmi aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában megszólaló helyiek","shortLead":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában...","id":"20190929_Katyu_katyu_hatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5b86d-72e1-4565-980e-d06a150f0039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Katyu_katyu_hatan","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:36","title":"Kátyú kátyú hátán - megelégelték a galvácsiak a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d620e0f9-0fbe-49b8-b90d-ee87775dff37","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő testi tünetek. Ezeket nem könnyű felismerni, különösen, ha a szülők maguk is rohannak, feszültek, és a saját mindennapi problémáikkal küzdenek.



","shortLead":"A gyerekeknél egyre gyakrabban és egyre korábban jelentkeznek a stressz okozta, sokszor megmagyarázhatatlannak tűnő...","id":"20190929_Anya_faj_a_hasam_Mi_allhat_a_testi_tunetek_hattereben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d620e0f9-0fbe-49b8-b90d-ee87775dff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05089c5d-6e8e-45eb-9af5-607cb1bc2d93","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190929_Anya_faj_a_hasam_Mi_allhat_a_testi_tunetek_hattereben","timestamp":"2019. szeptember. 29. 20:15","title":"„Anya, fáj a hasam!” Mi állhat a testi tünetek hátterében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi csatatérről.","shortLead":"Miért mondják azt, hogy Szombathelyen a Fidesz viselkedik úgy, mint országosan az ellenzék? Podcast a szombathelyi...","id":"20190929_Fulke_Szombathely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56906a32-7d8f-4c32-a252-b74a48160106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa138-e2a6-42aa-ab1b-d07d979a9e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Fulke_Szombathely","timestamp":"2019. szeptember. 29. 11:00","title":"Fülke: Szombathelyen fej-fej mellett a Fidesz és az ellenzék, de Orbán elengedheti sajátjai kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","shortLead":"A monacói Charles Leclerc nyert a szombati időmérőt Szocsiban, ez a hatodik pole pozíciója. ","id":"20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493bd011-93e6-4f0d-8909-f5845cc0bd75","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_A_Ferrari_21_eves_suvolvenye_indulhat_az_elso_helyrol_az_Orosz_Nagydijon","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:55","title":"A Ferrari 21 éves süvölvénye indulhat az első helyről az Orosz Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","shortLead":"Antti Rinne hétfőn érkezik Magyarországra, és elég világos az utazás célja.","id":"20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4681fe7-2e81-40cc-8244-d644ffc20b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9c28b4-e45f-4ef4-8d20-1d3c14e45b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_finnorszag_jogallamisag_antti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:55","title":"Keményen bírálta a magyar kormányt budapesti látogatása előtt a finn kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még mindig elenyésző azon megbetegedések száma, amit egy szúnyogcsípés terjeszt az Egyesült Államokban, az idei évben riasztóan sok embert kellett ápolni miatta.","shortLead":"Bár még mindig elenyésző azon megbetegedések száma, amit egy szúnyogcsípés terjeszt az Egyesült Államokban, az idei...","id":"20190928_amerika_egyesult_allamok_keleti_lo_agyvelogyulladas_eee_eastern_equine_enchephalitis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4693cba8-0a36-4633-9ab0-3eaba4fc7691","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_amerika_egyesult_allamok_keleti_lo_agyvelogyulladas_eee_eastern_equine_enchephalitis","timestamp":"2019. szeptember. 28. 16:03","title":"Riasztóan sok embert fertőz meg a halálos agyödémát okozó vírus Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

\r

","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a CEU elüldözése.\r

\r

","id":"20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0df4349-5d0e-473d-b636-8fd8538ca4d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5827ea8-8f81-4870-8b34-2960a9813b1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_CEU_az_uj_diakok_ma_indultak_el_Becsbe_buszokkal","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:08","title":"CEU: az új diákok ma indultak el Bécsbe buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]