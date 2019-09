Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar startup applikációjával. A Shapr3D alkalmazására az Apple is felfigyelt, a vállalat három nagy sajtóeseményén is feltűnt már. A 2015-ben alapított vállalkozás most a Microsofttal kezdett közös fejlesztésbe, emiatt létszámot is dupláznak.