Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Eredetileg csak a GDP 0,4 százalékát költötte volna a magyar állam 2018-ban sportra, az év közbeni módosításoknak köszönhetően ez 0,8 százalékra, 320 milliárdra kúszott föl, miközben 128 milliárd forint bevételről mondott le sportszervezetek javára. A rendkívüli és az országvédelmi tartalékból 170 milliárdot költött a kormány, jobbára se nem rendkívüli, se nem országvédelmi célokra. Összességében a büdzsét sikerült ezer milliárd forinttal mellélőni.","shortLead":"Eredetileg csak a GDP 0,4 százalékát költötte volna a magyar állam 2018-ban sportra, az év közbeni módosításoknak...","id":"20191001_allamhaztartas_koltsegvetes_2019_felev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26184ff-b39b-4cb2-9ae6-730c32aa041b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1875e2d0-fa97-40d9-a9cb-aa8625782651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_allamhaztartas_koltsegvetes_2019_felev","timestamp":"2019. október. 01. 17:20","title":"A kormány a tervezett dupláját költötte sportra 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Jamie Oliver étterem-birodalma összecsuklott, de a sztárszakács így is 5,2 millió fonttal lett gazdagabb.","shortLead":"Jamie Oliver étterem-birodalma összecsuklott, de a sztárszakács így is 5,2 millió fonttal lett gazdagabb.","id":"20191001_Ugy_nez_ki_mellelott_Jamie_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4870b422-a91c-49d4-b4bd-f02d3e8a8650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2debe230-0346-4dbb-b5ef-c9de3a4dab81","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Ugy_nez_ki_mellelott_Jamie_Oliver","timestamp":"2019. október. 01. 18:10","title":"Hiába a csőd, fontmilliókkal gazdagodott Jamie Oliver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A walesi klub szerint a szerződés több pontja sem valósult meg Sala halála előtt, ezért semmisnek kellene tekinteni.","shortLead":"A walesi klub szerint a szerződés több pontja sem valósult meg Sala halála előtt, ezért semmisnek kellene tekinteni.","id":"20191002_Fellebbez_a_Cardiff_City_nem_akarjak_kifizetni_Emiliano_Sala_atigazolasi_dijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d0116b-8a07-4385-bdf6-baea8dd9ce8d","keywords":null,"link":"/sport/20191002_Fellebbez_a_Cardiff_City_nem_akarjak_kifizetni_Emiliano_Sala_atigazolasi_dijat","timestamp":"2019. október. 02. 12:48","title":"Fellebbez a Cardiff City, nem akarják kifizetni Emiliano Sala átigazolási díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b90b8e-f019-41b1-8602-5600838ec18f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Minden pénzt megér a Mészáros-féle Publimontnak, hogy ellenzéki jelölt ne plakátolhasson, ez derült ki Kerepesen, az ügyről az e heti HVG számol be.","shortLead":"Minden pénzt megér a Mészáros-féle Publimontnak, hogy ellenzéki jelölt ne plakátolhasson, ez derült ki Kerepesen...","id":"20191003_Meszaros_Lorinc_inkabb_penzt_veszit_csak_ne_plakatoljon_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59b90b8e-f019-41b1-8602-5600838ec18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f01882-f2a1-4f39-96a4-ed98e829ef8b","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Meszaros_Lorinc_inkabb_penzt_veszit_csak_ne_plakatoljon_az_ellenzek","timestamp":"2019. október. 03. 15:16","title":"Mészáros Lőrinc inkább pénzt veszít, csak ne plakátoljon az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","shortLead":"Mostanra szinte teljesen elkészült a több mint 160 milliárd forintból épülő stadion. ","id":"20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090e9f59-9019-41cb-a0db-5b27e4bc26c1","keywords":null,"link":"/sport/20191002_puskas_arena_stadion_stadionepites_budapest","timestamp":"2019. október. 02. 13:59","title":"Az utolsó simításokat végzik a Puskás Arénán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","shortLead":"A tokiói olimpiára készülő Szilágyi Liliána felkészítését is az amerikai edző veszi át.","id":"20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca06b17-c5e2-4186-a4a5-884eeff99c73","keywords":null,"link":"/sport/20191002_szilagyi_liliana_shane_tusup_edzo_ferencvaros","timestamp":"2019. október. 02. 07:30","title":"Újabb magyar úszó választotta Shane Tusupot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","id":"20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729c342-86a0-4c6b-bd46-733049f8156d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","timestamp":"2019. október. 02. 13:25","title":"Szijjártó Amerikában: Magyarországon sajtószabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","shortLead":"Ezer dolláros \"tagsági díj\" befizetésével lehet majd csak Komodo szigetére látogatni. ","id":"20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e2ae22-ce58-4a80-a2fa-0090ee6f7fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98339c6f-5069-4f7a-aa7e-b28b037575bb","keywords":null,"link":"/elet/20191001_Tobb_szazezer_forintba_fog_kerulni_hogy_eredeti_komodoi_sarkanyt_lathasson","timestamp":"2019. október. 01. 16:29","title":"Több százezer forintba kerül majd, hogy eredeti komodói sárkányt láthasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]