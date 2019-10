Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A klímaváltozáshoz mérhető, ahogy a műanyag szemét „megfertőzi” az ökoszisztémát. Az újrahasznosítás önmagában nem elegendő. Egyelőre olyan csomagolóanyagok sincsenek, amelyekkel kiváltható lenne a műanyag. De forradalmat hozhat, hogy felfedezték: egy mutáns enzim műanyaggal táplálkozik.","shortLead":"A klímaváltozáshoz mérhető, ahogy a műanyag szemét „megfertőzi” az ökoszisztémát. Az újrahasznosítás önmagában nem...","id":"20190801_A_termeszet_visszavag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e7d01-0cb9-41c5-8a91-a395366dbf73","keywords":null,"link":"/360/20190801_A_termeszet_visszavag","timestamp":"2019. október. 07. 12:10","title":"Gordiuszi csomó: kellenek a műanyagok, de meg is kellene szabadulnunk tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","shortLead":"Velünk élő legendákat mesél és oszlat el az RTL Klub történelmi magazinja, az 500. adásához ért XXI. század.\r

","id":"201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dedd17b6-0257-4ece-aa00-87e73566fd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed1bdac-4634-4967-a082-89be80baa165","keywords":null,"link":"/360/201940__xxi_szazad__rtl_klub__babszinhaz_mint_menedek__mindent_emlekezetbol","timestamp":"2019. október. 07. 12:30","title":"Kádár leesett a szekérről. Schwarzenegger bepisilt – a XXI. században a XX.-ról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz elnököt a természet lágy ölén fotózták.","shortLead":"Az orosz elnököt a természet lágy ölén fotózták.","id":"20191007_Vlagyimir_Putyin_a_tokeletes_modell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c011708-9f51-45dc-a6c8-23a6fa8e8557","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Vlagyimir_Putyin_a_tokeletes_modell","timestamp":"2019. október. 07. 16:06","title":"Vlagyimir Putyin, a tökéletes modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Válságkommunikációval foglalkozó szakembereket kérdeztünk arról, milyen lehetőségek vannak a fideszes, győri polgármester, Borkai Zsolt szexbotrányának kommunikálására. ","shortLead":"Válságkommunikációval foglalkozó szakembereket kérdeztünk arról, milyen lehetőségek vannak a fideszes, győri...","id":"20191007_borkai_kriziskommunikacio_botrany_johnson_and_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd302c2-7870-4ad8-bb8f-b63588ecbd28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_borkai_kriziskommunikacio_botrany_johnson_and_johnson","timestamp":"2019. október. 07. 17:30","title":"\"Mindig le lehet mondani\" - ezt ajánlja egy kommunikációs szakember Borkai Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az InSight űrszonda szeizmométere több mint 100 eseményt észlelt, melyek közül 21-ről gondolják, hogy marsrengés lehet.","shortLead":"Az InSight űrszonda szeizmométere több mint 100 eseményt észlelt, melyek közül 21-ről gondolják, hogy marsrengés lehet.","id":"20191006_nasa_mars_renges_insight_urszonda_hangfelvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc167ea-7122-4163-9f60-0c250bb710b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_nasa_mars_renges_insight_urszonda_hangfelvetel","timestamp":"2019. október. 06. 08:03","title":"Kiadta a NASA a felvételt: ilyen hangja van a Marson a rengéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]