Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e393266e-9971-474f-ad96-77ca706f931d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyolcvannégy éves korában, szerdán hajnalban elhunyt Vekerdy Tamás – közölte a pszichológus, író családja. Idén tavasszal Vekerdy azt mondta, egész életében a szabadságra törekedett. Mostanában már nem tett mást, mint sétált, olvasott, és elment előadásokat tartani. „Ha megkérnek, mindenféléket csinálok, mintha még élnék, de ez csak a látszat. Miért kéne olyan sokáig itt maradni?” – mondta áprilisban. ","shortLead":"Nyolcvannégy éves korában, szerdán hajnalban elhunyt Vekerdy Tamás – közölte a pszichológus, író családja. Idén...","id":"20191009_Meghalt_Vekerdy_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e393266e-9971-474f-ad96-77ca706f931d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42377f0-9b57-4f0d-a65f-ec8cb05cb421","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Meghalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2019. október. 09. 09:50","title":"Meghalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle trükk létezik a kis képernyős gyorsírásra, ám egy kiemelkedik közülük. A kutatók szerint két hüvelykujjal érhető el a legjobb eredmény.","shortLead":"Sokféle trükk létezik a kis képernyős gyorsírásra, ám egy kiemelkedik közülük. A kutatók szerint két hüvelykujjal...","id":"20191009_telefon_mobil_gyors_gepeles_modszer_tipp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8949e11-c343-47e0-a4ac-47dc649a3c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee23da7-0d95-4a34-8eeb-e340acd16946","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_telefon_mobil_gyors_gepeles_modszer_tipp","timestamp":"2019. október. 09. 08:03","title":"Ezt a tippet fogadja meg: így tud a mobilján sokkal gyorsabban írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás mellett a vallási kérdésekben iránymutatással segíti. Könnyű Leckék harmadik rész. ","shortLead":"A menekült lány megindító üzenetet rögzít édesanyjának. Kiderül, hogy egy magyar fiú a barátja, aki a közös tanulás...","id":"20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=137ad7a0-88d4-400c-ab28-697ec429a2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feadebde-97cf-4273-9bc2-acd4ac43dcff","keywords":null,"link":"/360/20191008_Konnyu_Leckek_Harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 08. 19:00","title":"Doku360: \"Megértettem az ő Istenük üzenetét, úgy döntöttem keresztény leszek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4922e-0c37-44b7-87f9-3fa2d00acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","timestamp":"2019. október. 09. 11:37","title":"Greta Thunberg és Fatboy Slim találkozásából tökéletes refrén lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és kedvelt nemesféme, az ezüst került a középpontba. Az ezüstbányászat éves termelése a XX. század első felében – a gazdasági helyzettel összefüggésben – 6200 és 8400 tonna között váltakozott. Az 1960-as évek közepén azonban jelentős változás történt, ami főként a kitermelés egyharmadát adó Mexikót érintette érzékenyen. Az elektromos és fotóipar igénye az 1953. évinek több mint kétszeresére nőtt, ami a kibányászott mennyiség 1,7-szeres emelkedését hozta. ","shortLead":"Idén nyáron az érdeklődők több olyan rendezvényen is részt vehettek, ahol az emberiség egyik legrégebben ismert és...","id":"20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20f8dfd9-8b80-4a93-80fd-640d3393c5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90465efa-e1fb-4f60-92c3-351228fd1cff","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20191009_Az_ipar_alkonya__a_gyujtes_aranykora","timestamp":"2019. október. 09. 11:05","title":"Az ipar alkonya – a gyűjtés aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha egy fideszes képviselőjelölt olyasmit állít ellenfeleiről, ami nem igaz, az kampányban tekinthető puszta véleménynek, és így megengedhető – lényegében ezt mondta ki az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette öt tagú tanácsa. Ezzel elutasított egy szocialista panaszt.","shortLead":"Ha egy fideszes képviselőjelölt olyasmit állít ellenfeleiről, ami nem igaz, az kampányban tekinthető puszta...","id":"20191008_ab_alkotmanybirosag_velemeny_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca17adfc-591e-4e92-9d53-d27af7ab9387","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_ab_alkotmanybirosag_velemeny_kampany","timestamp":"2019. október. 08. 16:09","title":"Ab: Megengedhető a kampányban, ha valaki nem mond igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is lépéseket tesznek. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásainak mérsékléséért, szénlábnyomuk csökkentéséért brit kulturális intézmények, köztük színházak is...","id":"20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=560f6cb0-3227-44b9-a85d-d87047f9dc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"726018f8-34ad-4b05-ac64-081777c6ac42","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_A_brit_szinhazak_is_tenni_akarnak_a_klimavaltozas_ellen_Shell","timestamp":"2019. október. 09. 11:27","title":"Kirúgja a Shellt a brit Nemzeti Színház a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","shortLead":"A kutatók vizsgálják, hogy hogy került oda, és hogy miért pusztult el. ","id":"20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82eb3bd8-54df-4ce9-9128-59666541e1fe","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Elpusztult_a_Temzeben_megjelent_balna","timestamp":"2019. október. 09. 13:30","title":"Elpusztult a Temzében megjelent bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]