[{"available":true,"c_guid":"22ca5c41-83f4-4cf3-ae0d-4f6bff366c84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MSZP-elnök Kovács László szerint Karácsony Gergely és Tarlós István között nagyon szoros verseny dönthet.","shortLead":"A volt MSZP-elnök Kovács László szerint Karácsony Gergely és Tarlós István között nagyon szoros verseny dönthet.","id":"20191013_kovacs_laszlo_mszp_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22ca5c41-83f4-4cf3-ae0d-4f6bff366c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b3f4f-3f1d-410a-82ee-37de2bc6bf4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kovacs_laszlo_mszp_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 20:05","title":"\"A legkárosabb, legártalmasabb, legszörnyűbb kormány ez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","shortLead":"Duplán osztottak szavazólapot az ellenzéki polgármesterjelölt szerint.","id":"20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7afb8c3-b085-401a-a250-0cef0775b02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_150_szavazatot_levonnak_mindenkitol_Terezvarosban","timestamp":"2019. október. 13. 12:57","title":"150 szavazatot levonnak mindenkitől Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valószínűleg nem így tervezték az útjukat.","shortLead":"Valószínűleg nem így tervezték az útjukat.","id":"20191013_Ket_olasz_ferfi_vitatkozott_ossze_a_nagyatadi_parkoloban_rossz_vege_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb079caa-1a99-42e7-8920-e3e0266b6a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Ket_olasz_ferfi_vitatkozott_ossze_a_nagyatadi_parkoloban_rossz_vege_lett","timestamp":"2019. október. 13. 20:53","title":"Két olasz férfi vitatkozott össze a nagyatádi parkolóban, rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b79feb6-9957-445d-8099-f114643ad5fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben mesterséges bőrrel, hogy jobban érzékelje környezetét és képes legyen akár egy lábon is egyensúlyozni.","shortLead":"Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben...","id":"20191014_mesterseges_bor_h1_robot_munchen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b79feb6-9957-445d-8099-f114643ad5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195cb99-e62f-475b-906b-8511ee04d65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_mesterseges_bor_h1_robot_munchen","timestamp":"2019. október. 14. 16:33","title":"Ez már a jövő: egy robotot majdnem teljesen beborítottak mesterséges bőrrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Zendülés volt a vád a függetlenségi népszavazás miatt. ","shortLead":"Zendülés volt a vád a függetlenségi népszavazás miatt. ","id":"20191014_katalan_fuggetlenseg_nepszavazas_vezetok_zendules_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=055d83f3-f8f1-4afc-91e1-e79473e90188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4f7448-2c32-4ac0-b4d7-9d6f3688004d","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_katalan_fuggetlenseg_nepszavazas_vezetok_zendules_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 14. 10:53","title":"Katalán vezetőket küldenek börtönbe Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077","c_author":"HVG360","category":"itthon","description":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen momentumait Tarlós-programjától a szuperpap szerepéig. A választás izgalmai közepette egy rövid válogatással kedveskedünk azoknak, akik lemaradtak az önálló epizódokról. ","shortLead":"A Duma Aktuál a hvg360-on részletesen feldolgozta az önkormányzati választási kampány lényeges és lényegtelen...","id":"20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b177e43-f790-4c67-977b-d402ad38d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601796b2-ac4d-4f42-b1c2-2a0a7f283747","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Duma_Aktual_best_of_onkormanyzati_kampany","timestamp":"2019. október. 13. 13:00","title":"A 3 és feles metró - Duma Aktuál best of önkormányzati kampány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","shortLead":"Georg Spöttle nagyon kikapott Szentesen.","id":"20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef175127-db8a-4c99-93d4-32d933f05113","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_georg_spottle_szentes_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 00:30","title":"Elvérzett a Fidesz egyik kedvenc migrációs szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","shortLead":"Egy közúti rakéta, amire szinte semmi nem utal kívülről. ","id":"20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649fc329-9152-4174-bce2-910646fd44a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0209c21f-a03e-4799-bd8a-4380d5ee3e90","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_Meg_az_Autobahnon_sem_sok_VW_Golf_rohangal_319_kmhs_tempoval__video","timestamp":"2019. október. 13. 08:48","title":"Az Autobahnon sem sok VW Golf rohangál 319 km/h-s tempóval – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]