Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen elnyerhető bizalom?","shortLead":"Minél emberibb egy robot, annál inkább megbízunk benne. Nagy kérdés, hogy szabad-e. Hova vezethet az ilyen könnyen...","id":"20191015_kaspersky_next_konferencia_szocialis_robotok_gent_egyetem_kutatas_tony_belpaeme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f332ee6-ff12-4866-bde1-0857faf773cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b220a6-7159-4d62-8b5d-a72ab221d863","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_kaspersky_next_konferencia_szocialis_robotok_gent_egyetem_kutatas_tony_belpaeme","timestamp":"2019. október. 15. 10:03","title":"Simán átverte a robot az embert, és ehhez még csak trükköznie sem kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","shortLead":"A brit kormány már korábban többször is elutasította az újabb függetlenségi népszavazás engedélyezésének lehetőségét.","id":"20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d4e9b40-b06c-4eb1-a455-d10909d76ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e141f4bd-73ac-4c33-89a8-7356ada6e5be","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Skot_miniszterelnok_jovore_ujabb_fuggetlensegi_nepszavazast_kell_tartani","timestamp":"2019. október. 15. 19:46","title":"Skót miniszterelnök: jövőre újabb függetlenségi népszavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasokért vonatpótló buszokat küldtek.","shortLead":"Az utasokért vonatpótló buszokat küldtek.","id":"20191015_Kigyulladt_egy_szemelyvonat_mozdonya_Nyirbatornal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5462f993-6164-4f50-b9bc-d2c5777c4344","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Kigyulladt_egy_szemelyvonat_mozdonya_Nyirbatornal","timestamp":"2019. október. 15. 18:20","title":"Kigyulladt egy személyvonat mozdonya Nyírbátornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Drónt észleltek a budapesti reptér környékén hétfő este.","shortLead":"Drónt észleltek a budapesti reptér környékén hétfő este.","id":"20191014_ferihegy_dron_futopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3e6f8b-2136-4f4b-a532-c7ab9cdea40f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_ferihegy_dron_futopalya","timestamp":"2019. október. 14. 21:33","title":"Drón okozott gondot Ferihegyen, korlátozni kellett a forgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is európai módon, sportszerűen távoznak a volt fideszes településvezetők a Facebookon. \r

","shortLead":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is...","id":"20191016_Orbanidezettel_olykor_keseruen_de_sportszeruen_bucsuznak_a_volt_fideszes_varosvezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a927c7a8-f107-4fb2-b8d2-275b0b52876f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orbanidezettel_olykor_keseruen_de_sportszeruen_bucsuznak_a_volt_fideszes_varosvezetok","timestamp":"2019. október. 16. 06:00","title":"A legmocskosabb kampány után sportszerűen búcsúznak a fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás okának köszönhetően a szolgáltató technológiai lehetőségei is bővülnek.","shortLead":"A Vodafone és UPC közös történetének következő lépéseként változott a Vodafone Magyarország hosszú cégneve. A változás...","id":"20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a937032f-598a-48cd-838a-2f47915366f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_vodafone_magyarorszag_mobi_tavkozlesi_zrt_hosszu_cegnev_upc","timestamp":"2019. október. 15. 13:53","title":"Hosszú nevet vált a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós helyzetek megelőzéséhez szükséges kontrollokat - káoszt talált az ÁSZ a múzeum gazdálkodásánál.","shortLead":"Nem volt leltár, nem volt megalapozott a 2017-es mérleg és beszámoló, a főigazgató nem építette ki a korrupciós...","id":"20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9621ff71-0e26-4386-940a-a98dc7334d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dfd101-1c4d-4a8b-a33f-ef9d65ae0a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Nem_volt_biztositva_az_allami_vagyon_vedelme__sulyos_ASZmegallapitasok_az_Iparmuveszeti_Muzeum_gazdalkodasarol","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"\"Nem volt biztosítva az állami vagyon védelme\" - súlyos ÁSZ-megállapítások az Iparművészeti Múzeum gazdálkodásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","shortLead":"Datolya, cica és elmélkedő Erdogan is került az albumba.","id":"20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e61ab-b90f-4d70-b351-2ae86c860b3d","keywords":null,"link":"/elet/20191016_orban_viktor_baku_turk_tanacs_foto","timestamp":"2019. október. 16. 06:12","title":"\"Keleti partnerség\" - Orbán egy rakás új fotót tett ki a bakui útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]