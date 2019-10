Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú telefonnal szeretne betörni Európába. A készülékeikhez eddig is hozzá lehetett jutni felénk, de most már hivatalos forgalmazásba és európai hídfőállások építésébe kezdenek.","shortLead":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú...","id":"20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdf6e9a-c722-4ada-8d1f-e6c1f2a21532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","timestamp":"2019. október. 17. 12:33","title":"Kedvező ár, nem semmi specifikációk: bemasírozik Európába telefonjaival a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","shortLead":"Berlusconi 25 év óta először nevezett meg utódot az eddig általa vezetett koalíció élére.","id":"20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d63a301e-dd54-4c67-8836-e6525f088df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d884b-648d-48f1-9823-7d1c0ce4efed","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_matteo_salvini_silvio_berlusconi","timestamp":"2019. október. 18. 14:44","title":"Salvinit választotta utódjának Berlusconi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ne hozzunk meg fontos döntéseket korgó gyomorral – summázható a skóciai Dundeei Egyetem pszichológiai tanszékének kutatása. A Benjamin Vincent által vezetett vizsgálat megállapította, hogy az éhségérzet türelmetlenné teszi az embereket, és ez hatással lehet a döntéseikre.","shortLead":"Ne hozzunk meg fontos döntéseket korgó gyomorral – summázható a skóciai Dundeei Egyetem pszichológiai tanszékének...","id":"201942_korgo_gyomor_rossz_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=230d5c3d-cb4d-4350-9be4-ebec243b734d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4250366f-1277-443a-a8b1-e14c1dd9f525","keywords":null,"link":"/360/201942_korgo_gyomor_rossz_tanacsado","timestamp":"2019. október. 17. 15:30","title":"A tudósok üzenik: ne döntsön, amikor éhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","shortLead":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","id":"20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf88ac29-f55b-4af7-ab30-94187a45448e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Olyan pozíciót kapott a NATO-ban Mesterházy, amilyet magyar politikus még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt, hogy konzolra és mobilra is elkészítse a még mindig (tíz)milliók által kedvelt programot.","shortLead":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt...","id":"20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160a1943-f4d5-49d3-924b-7a8399c168a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 16. 18:03","title":"Mobilokra is kiadják minden idők egyik legsikeresebb PC-játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre vadabb megoldásokhoz kénytelen nyúlni Katar az országban tomboló, nem ritkán 50 Celsius-fokos hőség miatt. A nyári hónapokban az utcákon is légkondik működnek.","shortLead":"Egyre vadabb megoldásokhoz kénytelen nyúlni Katar az országban tomboló, nem ritkán 50 Celsius-fokos hőség miatt...","id":"20191017_katar_doha_hoseg_legkondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee76410f-6096-4f4f-a5fa-d545c6f46d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_katar_doha_hoseg_legkondi","timestamp":"2019. október. 17. 19:03","title":"Katarban már olyan forróság van, hogy az utcákat is légkondizzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó érem, amit a nemzeti csapat bármelyik korosztályban szerzett. A harmadik hely elméletileg kiváló alapot szolgáltatna ahhoz, hogy a játékosok nagy ívű karriert fussanak be, de ez csak kevés labdarúgónak sikerült, sőt, igazából Gulácsi Péteren kívül senkinek. Megnéztük, hova jutottak a tíz éve bronzérmet szerző játékosok.","shortLead":"Tíz éve a magyar labdarúgó-válogatott bronzérmet nyert a 2009-es egyiptomi U20-as világbajnokságon. Ez volt az utolsó...","id":"20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06cbced5-148d-493f-a8db-652882c7657d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5122ef1-96bc-4ef5-9d9c-33450a463d94","keywords":null,"link":"/sport/20191016_Tiz_eve_nyertunk_vbbronzot_Egyiptomban__mi_lett_az_U20as_hosokkel","timestamp":"2019. október. 16. 16:40","title":"Tíz éve nyertünk vb-bronzot Egyiptomban – mi lett az U20-as hősökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig ez megtörtént, az ő nyakába varrták. Az ország tényleges vezetője, Teng Hsziao-ping leváltotta, és élete hátralévő részét házi őrizetben kellett töltenie.","shortLead":"Éppen száz éve született Csao Ce-jang, aki kínai pártfőtitkárként nem lövetett volna a Tienanmen téren, amikor pedig...","id":"20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d05946-bf2d-47af-bea5-b19a7a3ec1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905cd60-20b8-4bea-8568-790ac1cba397","keywords":null,"link":"/360/20191017_csao_cejang_kina_teng_hsziaoping_tienanmen_ter_gorbacsov","timestamp":"2019. október. 17. 16:00","title":"Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]