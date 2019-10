Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd Európában a márka.","shortLead":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd...","id":"20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a06d09f-c564-4b4e-9865-2b6803da7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","timestamp":"2019. október. 23. 09:19","title":"Itt az új Honda Jazz és csak hibrid lesz belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","shortLead":"Jim Bridenstine, a NASA első embere szerint már nem vagyunk messze attól, hogy a Marsot is meghódítsuk.","id":"20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=398f5b45-38ac-4ea6-9068-d9faa177050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928e535f-93d2-4697-b17d-308a9a2589cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_nasa_mars_expedicio_indulas_ideje_jim_bridenstine","timestamp":"2019. október. 23. 15:33","title":"A NASA vezetője szerint 2035-ben szállhatnak le az első emberek a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfc3d3d-260d-440e-baf2-06be33b79080","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angliai márka egy másik brit céggel, a Brough Superiorral jelentett be együttműködést.","shortLead":"Az angliai márka egy másik brit céggel, a Brough Superiorral jelentett be együttműködést.","id":"20191024_Eloszor_keszit_motorkerekpart_is_az_Aston_Martin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbfc3d3d-260d-440e-baf2-06be33b79080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f886ad-1cc1-49fc-b534-7454a5267dde","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_Eloszor_keszit_motorkerekpart_is_az_Aston_Martin","timestamp":"2019. október. 24. 16:26","title":"Először készít motorkerékpárt az Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. 