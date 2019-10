Érdekes csapat jött össze Mezőhegyesen: Lázár János a városi kompozíció tervezésével már korábban egykori miniszteri biztosát bízta meg, míg a polgármesteri székbe a Ménesbirtok most leváltott vezérigazgatóját tolta be. Az ő helyére nevezik ki most Leisztinger Tamás egyik cégvezetőjét.

„A Ménesbirtok jó kezekben lesz” – üzente Lázár János, miután az Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. igazgatótanácsa összeült csütörtökön, és döntöttek az új vezérigazgató kinevezéséről. A birtokért felelős kormánybiztos a Facebookon jelentette be, hogy megvan az új vezérigazgató, de annak személyét egyelőre nem hozta nyilvánosságra. A hivatalos bejelentésig még várni kell, de úgy tudjuk, hogy a baloldalinak számító Leisztinger Tamás egyik érdekeltségét vezető agrárszakember lehet az új vezető Mezőhegyesen. Ez azonban nem az egyetlen eleme az átalakításoknak, a jelek szerint Lázár János magasabb fokozatra kapcsolhat.

A kormánybiztos arról nem tesz említést a posztjában, hogy korábbi interjújában novemberre beígért menedzsmentcsere aktuális-e még, vagy meggondolta magát a politikus. Május végén derült ki, hogy olyan luxusberuházások is bekerültek egy, a Tangazdaság által kiírt közbeszerzésbe, amelyekről a kormánybiztos azt állította, hogy nem volt tudomása. Ekkor lengette be a sajtónak azt, hogy fejek fognak hullani a „malőr” miatt, végül a Népszava kérdésére szeptemberben már azt mondta, hogy két pozícióban is lecseréli a menedzsment tagjait.

A vezérigazgatói posztra Pap helyett, információink szerint Kovács Norbertet, Leisztinger Tamás egyik megmaradt agrárcégének, az A2 IT Arago Kft.-nek a vezetőjét kérték fel, aki korábban az üzletember egyik jelentősebb érdekeltségének, az Alcsisziget Zrt.-nek volt a vezérigazgatója. Az igazgatótanács elnöki posztját az eddig is a tanácsban ülő Szabadhegyi Kristóf veheti át. Ez az, ami most biztos, és az, hogy a Ménesbirtok vezetőcseréi mellett a városban az első ember is Lázár kiválasztottja lett. Ő pont egy évvel ezelőtt vette át az állami Ménesbirtok tulajdonosi irányítását, mostanra át is fazonírozta a birtokot szőröstül-bőröstül.

© Facebook / Lázár János Hivatalos Oldala

Az eddig a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt.-t irányító Pap István Tibornak összeférhetetlenség miatt kellett lemondania az állami cég vezetéséről, miután legyőzte a Fidesz–KDNP hivatalos jelöltjét az önkormányzati választásokon.

Kapóra jöhetett Lázárnak az összeférhetetlenség

Simonka György és Lázár János jelöltjei között választhattak a mezőhegyesiek maguknak polgármestert október 13-án, a helyiek voksaik 88 százalékát a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt vezérigazgatójára adták. Az ötlet, hogy az állami mezőgazdasági cég vezérigazgatója induljon a helyhatósági választásokon, Lázár Jánosé volt. Június elején, tehát közvetlenül azután, hogy kirobbant a botrány a kisvasutat és golfpályát is terveztetésre kiíró közbeszerzés miatt, röplapokkal szóratta meg a parlamenti képviselő Mezőhegyest, akinek a választókörzete ugyan szomszédos a békés megyei kisvároséval, de a megyehatáron éppen véget is ér. A szórólapokon akkor még csak arra buzdította a helyieket, hogy válasszanak majd olyan polgármestert, aki egyben a Ménesbirtok vezetésében is dolgozik. Végül Lázár megmondta, hogy kire is gondolt, így a birtok vezérigazgatójából hivatalosan is polgármesterjelölt lett. A pikáns az, hogy Pap a Fidesz–KDNP jelöltjével szemben állt ki, aki persze Simonka György jelöltje is volt egyben, és akivel Lázár, éppen a Ménesbirtok okán, nincs baráti, de még csak elvtársi viszonyban sem. Lázárék le is nyomták a fideszes ellenlábast, de az ár az volt, hogy Papp Istvánnak le kellett mondania vezérigazgatói posztról.

Most azzal, hogy Papot bevitték polgármesterként az önkormányzathoz, két legyet is üt egy csapásra a tulajdonosi jogkörökkel megbízott Lázár: egy vezetővel kevesebb azok közül, akik a botrányt okozó közbeszerzésért papírforma szerint felelősek, de közben a vezérigazgató kívánsága is teljesül, aki családi okokra hivatkozva többször is visszavonult volna már.

© Marton Szilvia

Vajon lesz-e kisvasút és golfpálya Mezőhegyesen?

A nemzetközi viszonylatban is jelentős vetőmagtermesztés, tejtermelés jó kezekben lesz az ugyan fiatal, de számottevő szakmai múlttal rendelkező Kovács Norbert kezében, de a turizmus fejlesztéséhez vajmi köze lehet. Rövidesen kiderülhet, hogy mit terveznek az egyébként műemlékekkel teli, évek óta a világörökségi helyszínek várólistáján sorakozó kisvárosban. És az majdnem mindegy is, hogy lesz-e kisvasút.

Ha Lázár János tartja a szavát, és az előbbi vezetőváltásokon túl elküldik a két vezérigazgató-helyettest is, akkor új helyzet áll elő, de a felháborodást kiváltó tervek körül egyelőre nagy a csend. A május végén visszavont közbeszerzés azzal okozott felháborodást május végén, hogy a januárban nyilvánosság előtt is bemutatott impozáns látványtervekben még nem volt sem kisvasút, sem golfpálya. Lázár állítása szerint ő sem tudott ezekről a részletekről.

Lázár egykori miniszteri biztosának cége, a DAW Építész Stúdió Kft. nem sokkal a politikus Mezőhegyesre érkezése után, 2018 novemberében kapott megbízást a központi rész terveinek elkészítésére 57,5 millió forintért. Majd januárban a nyilvánosság előtt mutatott be a cég egy impozáns látványtervet. Április végén újabb megbízásokat kapott Katona András vállalkozása, egyszer egy 65,5 millió forintos szerződést kötött velük az állami mezőgazdasági cég iskola kampusz, állatorvosi lak, kert tervezésére, és ugyanekkor egy másikat is 67,5 millió forintos díjazással gépjavító, ménes és új arculati terv készítésére. Az nem derül ki, hogy végül is a májusi kiviteli tervek elkészítésére kiírt közbeszerzést minek az alapján írták ki, de engedélyes tervek biztosan szükségesek voltak hozzá. Egy 800 millió forintra, kiviteli tervek elkészítésére kiírt közbeszerzés tervei alaphangon kerülhettek 250 millió forintba, nagyjából ennyire jön ki a DAW Építész Kft.-vel kötött három szerződés bruttó összege.

A tervezéssel megbízott cég tulajdonosa Katona András, aki több szakaszban ugyan, de 2016 és 2018 között, a Miniszterelnökség miniszteri biztosaként felügyelte a józsefvárosi Palotanegyed felújítását. Katona a miniszteri biztosi posztot díjazás nélkül töltötte be, de párhuzamosan ezzel, cége több megbízást is kapott korábbi főnökétől. A Lázár „hatáskörébe” tartozó Makón egy bérpalota tervdokumentációjának az elkészítésért kapott a cég 27 millió forintot áfa nélkül, de készítettek még korábban látványterveket a hódmezővásárhelyi könyvtárra, illetve a Bethlen Gimnázium felújítására. A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. havonta 700 ezer forintra szerződött a céggel főépítészi feladatokra, miközben a három tervezési szerződést is megkötötték velük. 2019-ben pedig a Nemzeti Örökségvédelmi és Fejlesztési Nonprofit Kft. bízta meg az építész stúdiót a szintén Lázárhoz tartozó geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciós terveinek elkészítésével 66 millió forintért.