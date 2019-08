A Lázár János felügyelte állami ménesbirtok vezérigazgatója is bejelentkezett Mezőhegyesen a polgármesterségért. A kisvárosban így a jelenlegi városvezetővel és a korábban még Simonka György jóváhagyásával induló fideszes jelölttel együtt hárman versenyeznek a posztért.

Hétfőn jelentette be Papp István Tibor, a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatója, hogy elindul az őszi választáson, és társadalmi megbízatású polgármesterként - azaz javadalmazás nélkül - dolgozna, ha elég voksot kap. Az állami mintagazdaság szakmai munkáját a továbbiakban is támogatná, ha nem is vezérigazgatóként.

Néhány hónapja röplapok jelentek meg Mezőhegyesen, amelyeken Lázár János aláírása és fotója is szerepelt, és amelyeken arra biztatták a helybelieket: olyan vezetőt válasszanak, aki egy helybeli nagyvállalatnál dolgozik. Az ott felsorolt érvek szerint a város élete egybeforrt a mezőgazdasági cégével, azok mindig is szimbiózisban működtek. Ezt a helyiek sem vitatták, de többen aggályosnak vélték az állami vállalattal való teljes összeolvadást. Már akkor találgatások indultak arról, vajon kit szeretne Lázár a polgármesteri poszton látni.

Papp István Tibor a ménesbirtok visszaállamosítása előtt az Állami Ménes Kft. ügyvezetője volt, azután lett vezérigazgató, hogy a kft.-vel összevonták azt. Először Farkas Sándor felügyelte a munkáját kormánymegbízottként, tavaly óta pedig Lázár János a főnöke mint a tulajdonos állam képviselője.

Papp bejelentkezése a posztra azért meglepő, mert tavasszal Simonka György jelentette be, hogy a mezőhegyesi Fidesz szervezete a jelenlegi alpolgármestert, Rajos Istvánt indítja a polgármesterségért. Amikor pedig Simonkát - aki ellen a napokban vádat is emeltek - leváltották a kormánypárt megyei szervezetének elnöki posztjáról, az hangzott el, hogy korábbi döntéseit a térség polgármesteri posztjairól, elfogadják. A Fidesz hivatalos jelöltje tehát továbbra is Rajos István, így a Lázár János felügyelete alatt dolgozó vezérigazgató döntése szembemegy a kormánypárt akaratával.

Úgy tudjuk, újrázna a város jelenlegi polgármestere, Mitykó Zsolt is, akit 2014-ben egy helyi civil szervezet jelöltjeként választottak meg.