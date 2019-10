Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere az MTI szerint.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be...","id":"20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b71ef8-74b3-434b-b2f3-bac78e2248a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","timestamp":"2019. október. 29. 08:23","title":"Gördeszkaparkokat épít a kormány, mert „nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","shortLead":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","id":"20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3512d4bc-aa25-47fb-ad74-c4fa3c22060d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","timestamp":"2019. október. 29. 08:15","title":"Mégsem nyit a kormány Magyar Házat Vietnamban 7 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9 millió dollárért váltottak jegyet az észak-amerikai mozikban.","shortLead":"Visszatért a kasszasikerlisták élére a Joker, a Batman-képregények főgonoszának eredettörténetét feldolgozó filmre 18,9...","id":"20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ed5aa2-ad9f-4eae-a330-42200cb4b0da","keywords":null,"link":"/kultura/20191027_Ujra_a_Joker_a_legnepszerubb","timestamp":"2019. október. 27. 19:52","title":"Újra a Joker a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Chile megváltozott, és a kormánynak is meg kell változnia - mondta Pinera elnök.","shortLead":"Chile megváltozott, és a kormánynak is meg kell változnia - mondta Pinera elnök.","id":"20191028_chilei_elnok_miniszter_kirugas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d608d4e1-5522-47b7-bbf8-5fb1f0bd566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46da15b-aa75-49b6-9af1-beb6124d6806","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_chilei_elnok_miniszter_kirugas","timestamp":"2019. október. 28. 21:25","title":"Több miniszterét is kirúgta a chilei elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","shortLead":"Nem ajánlott hosszabban a szabadban tartózkodni. ","id":"20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c31e194-f264-419b-aeb1-ffd5a929fffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84695c5-d64a-481f-8a6d-e54fb7d01b25","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Szegeden_es_Kecskemeten_is_veszelyes_a_levego","timestamp":"2019. október. 28. 13:46","title":"Szegeden és Kecskeméten is veszélyes a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baráti társaság tagja súlyos sérülést okozott egy férfinak.","shortLead":"Egy baráti társaság tagja súlyos sérülést okozott egy férfinak.","id":"20191029_Gyori_verekedot_keres_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2065baf-70a7-4a45-9246-cb95fa194aed","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gyori_verekedot_keres_a_rendorseg","timestamp":"2019. október. 29. 10:23","title":"Győri verekedőt keres a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368290d-6f26-4d07-9ed5-51965cfe4f3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas kerekeken gördülő kombi Audi egyrészt fenemód gyors, másrészt egy komplett család elfér benne csomagokkal együtt.","shortLead":"A hatalmas kerekeken gördülő kombi Audi egyrészt fenemód gyors, másrészt egy komplett család elfér benne csomagokkal...","id":"20191028_kimi_raikkonen_680_loeros_csaladi_kombija_uj_tulajra_var","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368290d-6f26-4d07-9ed5-51965cfe4f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4878fac-1492-472e-887c-58b57497f128","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_kimi_raikkonen_680_loeros_csaladi_kombija_uj_tulajra_var","timestamp":"2019. október. 28. 06:41","title":"Kimi Räikkönen 680 lóerős családi kombija eladósorba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A London Roar az Iron csapatát megelőzve nyerte a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomását.","shortLead":"A London Roar az Iron csapatát megelőzve nyerte a Nemzetközi Úszóliga (ISL) budapesti állomását.","id":"20191027_hosszu_katinka_isl_duna_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97e55ae9-f68a-4128-890f-3c1a1ab1833c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf3283-2e7b-4288-821d-9d15c22cc2b7","keywords":null,"link":"/sport/20191027_hosszu_katinka_isl_duna_arena","timestamp":"2019. október. 27. 20:03","title":"Hosszú lett a legjobb, világcsúcs is született az új úszóverseny-sorozat budapesti állomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]