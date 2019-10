Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","shortLead":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","id":"20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70a30bb-3b5a-4f5c-8267-1937d8efb499","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","timestamp":"2019. október. 30. 10:10","title":"Parlagfüvet tartalmazó cseppeket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Abu Bakr al-Bagdadival vasárnap virradóra végeztek amerikai katonák.","shortLead":"Abu Bakr al-Bagdadival vasárnap virradóra végeztek amerikai katonák.","id":"20191028_iszlam_allam_abu_bakr_al_bagdadi_amerikaiak_donald_trump_likvidalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41761bbf-e641-46a3-ad1f-0b393f2880ad","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_iszlam_allam_abu_bakr_al_bagdadi_amerikaiak_donald_trump_likvidalas","timestamp":"2019. október. 28. 17:51","title":"Újabb részletek derültek ki az Iszlám Állam vezérének likvidálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy amerikai kutatás szerint, ha a fizetése is nőtt ennyivel, akkor zokszó nélkül kifizetné a többletet. ","shortLead":"Egy amerikai kutatás szerint, ha a fizetése is nőtt ennyivel, akkor zokszó nélkül kifizetné a többletet. ","id":"20191029_Ont_zavarna_ha_10_szazalekkal_tobbet_kellene_fizetnie_az_ettermekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2031d9a1-e680-4776-b2bd-4a57b28a9b7f","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Ont_zavarna_ha_10_szazalekkal_tobbet_kellene_fizetnie_az_ettermekben","timestamp":"2019. október. 29. 15:15","title":"Zavarná, ha 10 százalékkal többet kellene fizetnie az éttermekben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bcc181-c9b5-4367-94df-d40f49403694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy véletlenül publikált dokumentáció szerint a Microsoft nem csak a hajtogathatós eszközöket vezérelné új, Windows 10X nevű operációs rendszerével, hanem a laptopokra is ez a Windows-kiadás kerülhet.","shortLead":"Egy véletlenül publikált dokumentáció szerint a Microsoft nem csak a hajtogathatós eszközöket vezérelné új, Windows 10X...","id":"20191029_microsoft_windows_10x_laptop_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23bcc181-c9b5-4367-94df-d40f49403694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e899436-2fcf-4bd9-a38f-095f4fccbd72","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_microsoft_windows_10x_laptop_operacios_rendszer","timestamp":"2019. október. 29. 08:03","title":"Laptopot használ? Készüljön, újfajta Windows-rendszer jöhet rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","shortLead":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","id":"20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912dca3e-4e17-4e45-8612-f3b9af4ffac1","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","timestamp":"2019. október. 29. 11:04","title":"343 millióért kínálnak egy eladó lakást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","shortLead":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","id":"20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e3011-2e02-42f0-845a-7d756f27b52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","timestamp":"2019. október. 30. 05:12","title":"Jön Putyin, itt számíthat lezárásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]