Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d937407d-109a-4480-b343-6e931820c147","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esővel indított, aztán havazásra váltott az idő a Nagy-Hideg-hegyen.","shortLead":"Esővel indított, aztán havazásra váltott az idő a Nagy-Hideg-hegyen.","id":"20191030_borzsony_nagy_hideg_hegy_ho_havazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d937407d-109a-4480-b343-6e931820c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b968f9-2e27-46c4-83cd-60b918ccfa50","keywords":null,"link":"/elet/20191030_borzsony_nagy_hideg_hegy_ho_havazas","timestamp":"2019. október. 30. 11:44","title":"Havazik a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint az orvoshiány is enyhül, pedagógushiány pedig egyáltalán nincs. ","id":"20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5e7fd9-80d4-44a4-b662-7d02cefcc171","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Kasler_Nincs_pedagogushiany_veget_ert_a_velemenydiktatura","timestamp":"2019. október. 30. 08:36","title":"Kásler: Nincs pedagógushiány és véget ért a véleménydiktatúra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"Szauer Tamás","category":"360","description":"A bitcoin elképesztő drágulásáról, majd drasztikus értékvesztéséről szóló híreknek köszönhetően a legtöbb ember már hallott a kriptopénzek és egyéb kriptoeszközök világáról. A Bitcoin és társai szerepéről és jövőjéről megoszlanak a vélemények, ahogy arról is, baj-e, hogy ilyen sok energiát emészt fel a bányászatuk.","shortLead":"A bitcoin elképesztő drágulásáról, majd drasztikus értékvesztéséről szóló híreknek köszönhetően a legtöbb ember már...","id":"20190801_360Uj_iparag_szuletik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5522a4a0-a585-4409-a3b3-e161109e7b97","keywords":null,"link":"/360/20190801_360Uj_iparag_szuletik","timestamp":"2019. október. 30. 16:05","title":"Hogyan függnek össze a kriptopénzek a fenntarthatósággal? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aca642-8fbe-471f-8e1d-37436569b704","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konvertiplán olyan repülőgép, amely a szárnyvégeken elhelyezett hajtóművek függőleges elforgatásával kombinálja a helikopterek és a légcsavaros repülőgépek tulajdonságait.","shortLead":"A konvertiplán olyan repülőgép, amely a szárnyvégeken elhelyezett hajtóművek függőleges elforgatásával kombinálja...","id":"20191029_Ket_amerikai_konvertiplan_huzott_at_Budapest_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4aca642-8fbe-471f-8e1d-37436569b704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3f89cc-85b2-4137-a564-07f8d390e812","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ket_amerikai_konvertiplan_huzott_at_Budapest_felett","timestamp":"2019. október. 29. 12:59","title":"Két amerikai konvertiplán húzott át Budapest felett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2704b9-9f12-483a-92c4-a62b14c15d63","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Míg az Y generáció közel 70 százaléka valószínűleg olyan munkáltatót választ, aki felkínálja a távmunka lehetőségét, az Egyesült Nemzetek kutatása azt találta, hogy a távmunkások 41 százaléka magas stresszről számol be, összehasonlítva az irodában dolgozók 25 százalékos arányával. Az ok – a kutatók szerint – a „szem előtt levés” hatása.","shortLead":"Míg az Y generáció közel 70 százaléka valószínűleg olyan munkáltatót választ, aki felkínálja a távmunka lehetőségét...","id":"20191028_Megsem_jo_a_tavmunka_A_kutatasok_szerint_stresszt_es_rossz_kozerzetet_okoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d2704b9-9f12-483a-92c4-a62b14c15d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a27920-cff1-438e-be32-c0dc057afb90","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Megsem_jo_a_tavmunka_A_kutatasok_szerint_stresszt_es_rossz_kozerzetet_okoz","timestamp":"2019. október. 30. 15:00","title":"Mégsem jó a távmunka? A kutatások szerint stresszt és rossz közérzetet okoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","shortLead":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","id":"20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912dca3e-4e17-4e45-8612-f3b9af4ffac1","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","timestamp":"2019. október. 29. 11:04","title":"343 millióért kínálnak egy eladó lakást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]