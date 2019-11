Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1feb8fd-41c3-4344-8d57-0d63aeea0026","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.\r

\r

","shortLead":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.\r

\r

","id":"20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1feb8fd-41c3-4344-8d57-0d63aeea0026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf2c2f7-26f5-4b8f-9524-b202226106f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:50","title":"Hét emberrel a tengerbe zuhant egy mentőhelikopter Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső hajóorvos 1908-ban készült fényképeiből rendeztek kiállítást.","shortLead":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső...","id":"20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528a02ea-412e-4127-b08e-552483b29190","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Egy magyar mutatta meg Koreát a koreaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2789996b-f60e-46d6-9bb2-31287e19df33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötzi, az 5300 éves gleccsermúmia utolsó útjáról a körülötte talált fagyott mohák és növények árulkodnak - számolt be egy új kutatás eredményéről a BBC News.","shortLead":"Ötzi, az 5300 éves gleccsermúmia utolsó útjáról a körülötte talált fagyott mohák és növények árulkodnak - számolt be...","id":"20191030_Kiderult_hogy_merre_vezetett_Otzi_utolso_utja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2789996b-f60e-46d6-9bb2-31287e19df33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc68a5a-a976-43d9-8991-bd509b03edb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_Kiderult_hogy_merre_vezetett_Otzi_utolso_utja","timestamp":"2019. október. 30. 20:45","title":"Kiderült, hogy merre vezetett Ötzi utolsó útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","shortLead":"Újra erőszakos összecsapásokra került sor Hongkongban, ezúttal a rendőri túlkapások ellen tüntettek.","id":"20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afff1301-3f4f-4967-acf6-09852365f912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bee24a1-3367-4053-a034-4a7144d11b71","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Konnygazzal_unnepeltek_a_Halloweent_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 01. 08:40","title":"Könnygázzal ünnepelték a Halloweent Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","shortLead":"Most először fordult elő, hogy a világpiacon csökkentek a tisztán elektromos és plugin hibrid eladások.","id":"20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2291cdbb-1bfc-414b-82e0-815ba7325a0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_maris_kipukkadt_a_villanyautolufi_visszaestek_az_eladasok","timestamp":"2019. október. 31. 06:41","title":"Máris kipukkadt a villanyautó-lufi? Visszaestek az eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet sikerre – írja friss tanulmányában a Political Capital. 2022-re több feladata is van az ellenzéknek: erősödniük kell a kisebb településeken is, találniuk kell egy miniszterelnök-jelöltet, és meg kell győzniük a választókat, ők is tudnak kormányozni.","shortLead":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet...","id":"20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6d25-b783-4b7b-b619-857bd96ce59e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Az ellenzék úgy tudott nyerni, hogy a Fidesz nem gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Egészen erősre sikerültek Kövér László záró gondolatai a Nagy Imre-szobor helyére állított Nemzeti Vértanúk emlékművének avatásán. Szamuely Tibortól Pál apostolig ért gondolatmenetében.","shortLead":"Egészen erősre sikerültek Kövér László záró gondolatai a Nagy Imre-szobor helyére állított Nemzeti Vértanúk...","id":"20191031_Kover_A_Leninfiuk_utodia_ma_is_itt_allnak_velunk_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f1e32-7c77-4648-896e-34e46de4f105","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Kover_A_Leninfiuk_utodia_ma_is_itt_allnak_velunk_szemben","timestamp":"2019. október. 31. 14:07","title":"Kövér: A Lenin-fiúk utódai ma is itt állnak velünk szemben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ee5dd7-2bbf-4e50-9847-f58ed88023c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha rossz leszel, elvisz a kéményseprő – az ilyesfajta, ártalmatlannak tűnő hazugságoknak messzemenő következményeik lehetnek a gyerek felnőttkorára.","shortLead":"Ha rossz leszel, elvisz a kéményseprő – az ilyesfajta, ártalmatlannak tűnő hazugságoknak messzemenő következményeik...","id":"201944_artalmatlan_hazugsagok_ragados_pelda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77ee5dd7-2bbf-4e50-9847-f58ed88023c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919daaf5-b9af-42b6-9240-54624be7c407","keywords":null,"link":"/360/201944_artalmatlan_hazugsagok_ragados_pelda","timestamp":"2019. november. 01. 12:15","title":"Talán nem is sejti, mit tesz, amikor ártatlanul füllent a gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]