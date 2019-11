Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, van olyan település, ahol az átlagos szint az 1600 forintot is meghaladja - derül ki a Trenkwalder és a BDO Magyarország közös közleményéből.","shortLead":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére...","id":"20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7690dc9-17c2-4158-88dc-821c0f927a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","timestamp":"2019. november. 03. 08:16","title":"Ötödével nőtt egy év alatt a fizikai munkások átlagbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kilencven tipp közel járt.","shortLead":"Kilencven tipp közel járt.","id":"20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66624532-fb85-475d-abf2-0a92c787bad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Ezt_a_hat_szamot_senki_sem_talalta_el","timestamp":"2019. november. 03. 17:22","title":"Ezt a hat számot senki sem találta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4 millió dolláros összbevételt az Olivia Newton-Johnt is kezelő helyi onkológiai központ kapja.","shortLead":"A Beverly Hillsben tartott árverésen a brit születésű, Ausztráliában felnőtt színésznő több ruháját eladták, s a 2,4...","id":"20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0528a18-0186-4eaf-8257-f3e090f162c8","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Negyszazezer_dollart_adtak_Olivia_NewtonJohn_Greasees_ruhajaert","timestamp":"2019. november. 03. 11:49","title":"Négyszázezer dollárt adtak Olivia Newton-John Grease-es ruhájáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","shortLead":"Van ilyen is: az algériai tüntetők a választás elhalasztását kérik a demokrácia érdekében. ","id":"20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c14ce80-d65b-46f2-a542-b589f785c193","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Ot_jelolt_indulhat_az_allamfoi_tisztsegert_a_vitatott_algeriai_elnokvalasztason","timestamp":"2019. november. 02. 21:55","title":"Öt jelölt indulhat az államfői tisztségért a vitatott algériai elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","shortLead":"Nadal sérülés miatt föladta az elődöntőt.","id":"20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6dd8b2-0e84-4633-87b5-6ce816234b59","keywords":null,"link":"/sport/20191102_DjokovicShapovalovdonto_lesz_a_Parizsi_tenisztornan","timestamp":"2019. november. 02. 17:40","title":"Djokovic-Shapovalov-döntő lesz a Párizsi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","shortLead":"A gazdasági növekedés markáns lassulását jósolja 2020-ra a GKI.","id":"20191103_GKI_prognozis_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3128f6ee-ccb5-4e85-90b6-c3e7b4401ee7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_GKI_prognozis_november","timestamp":"2019. november. 04. 05:25","title":"Orbán álma ugyan teljesül, mégsem lesz maradéktalan az öröme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f91ef8-ade9-4914-a8ce-58f2d5985279","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Apáink sokfélék, a legkülönfélébb módon éreznek és viselkednek. Megfogadjuk, hogy nem leszünk olyanok, mint ők, aztán mégis ugyanazokat a játszmákat ismételgetjük. Az elég jó szülőséghez érdemes megvizsgálnunk, milyenek vagyunk, és ez mit okoz a gyermekünkben.","shortLead":"Apáink sokfélék, a legkülönfélébb módon éreznek és viselkednek. Megfogadjuk, hogy nem leszünk olyanok, mint ők, aztán...","id":"20191103_Uveghegy_szuperman_vagy_jo_fej_On_melyik_apatipus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70f91ef8-ade9-4914-a8ce-58f2d5985279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fd819-13aa-4bb7-b177-642389119cdd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191103_Uveghegy_szuperman_vagy_jo_fej_On_melyik_apatipus","timestamp":"2019. november. 03. 20:15","title":"Üveghegy, szuperman vagy jó fej? Ön melyik apatípus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7f45f2-a402-4bc8-afa6-e74810f8afe3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban négyen ültek, egy ember súlyosan megsérült.\r

","shortLead":"A kocsiban négyen ültek, egy ember súlyosan megsérült.\r

","id":"20191102_leszakadt_daru_bukarest_baleset_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7f45f2-a402-4bc8-afa6-e74810f8afe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dd16ee-f595-44dd-afe0-8c0f064eb899","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_leszakadt_daru_bukarest_baleset_serules","timestamp":"2019. november. 02. 14:25","title":"Daru zuhant egy autóra Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]