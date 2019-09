Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az egyetemen sportközgazdaságot tanuló hallgatók a liláknál szerezhetnek gyakorlatot. 2019. szeptember. 23. 17:22 A Corvinus partnere lett az Újpest FC Ahogy az MTA kutatóhálózatát erőből, egy jogszabálymódosítással vonta el az Orbán-kormány, úgy most egyetlen törvény megváltoztatásával vissza lehetne venni az állami bérlakásokat – tudta meg a hvg.hu. A Miniszterelnökség már dolgozik az erről szóló tervezeten, amivel kifejezetten a világörökségi területen fekvő, illetve a műemléki épületekben lévő bérlakásokból tehetnék ki a bérlőket, vagyis többek közt a Budai Vár és az Andrássy út patinás épületeire utaznak. Ezeket bérház helyett szívesebben látnák kormányzati épületként, de kereskedelmi-turisztikai célra is használhatnák a frekventált helyen lévő ingatlanokat. Az a régi, „szerzett" jog is változna, hogy a bérlőknek cserelakás jár, e helyett csak pénzbeli megváltást kapnának, ebből kellene ezentúl megoldani a lakhatásukat. 2019. szeptember. 23. 06:30 Bérház-einstand: visszavenné a bérlakásokat az Orbán-kormány A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő pénzforrások ellenére miért nem mozdul előre a magyar futball? 2019. szeptember. 22. 13:30 Muszbek Mihály: Dönteni kell! Eredményes klubfutball vagy utánpótlásnevelés? Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott az írótól.","shortLead":"Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Vasárnap búcsúztatták el Konrád Györgyöt. Most elolvashatja Haraszti Miklós beszédét, amellyel a temetésen búcsúzott az írótól. 2019. szeptember. 23. 16:26 Haraszti Miklós: Búcsú Konrád Györgytől Amiről eddig csak találgattak, azt most megerősítette a gyártó: 108 MP-es kameraérzékelő kerül a kedden debütáló új Xiaomi telefonba. Emellett a szó szoros értelmében képet kapunk arról, hogy mit tud ez a fényképezőmodul. 2019. szeptember. 23. 15:03 Tényleg 108 MP-es érzékelő kerül az új Xiaomi telefonba: ezt tudja majd Milyen lenne, ha egyszer kiderülne, hol őrzi a kormánypárt a „Fidesz Központi Tárhelyét"? Lenne belőle botrány? A kérdésre akár választ is kaphattunk volna a héten, ha nem üvölt mindent túl a cirkuszból bömbölő zene. Ez itt a belpolitikai összefoglaló. 2019. szeptember. 22. 12:30 Tarlós jobban retteg a vereségtől, mint imázsának elvesztésétől