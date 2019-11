Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást indított az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) a Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány által elnyert 450 millió forintos támogatás felhasználása ügyében – tudta meg a 444.hu. ","shortLead":"Nyomozást indított az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) a Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány által elnyert...","id":"20191104_olaf_harmadik_evezred_innovacios_alapitvany_hadhazy_akos_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc94c451-d442-455b-9746-1c583a4d352b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_olaf_harmadik_evezred_innovacios_alapitvany_hadhazy_akos_nyomozas","timestamp":"2019. november. 04. 18:01","title":"Nyomoz az OLAF a magyar alapítvány ellen, ami 450 millióból rendezett kamuszagú sportnapokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak hétfői budapesti látogatása előtt Heiko Maas német külügyminiszter. A szociáldemokrata politikus hisz abban, hogy lesz még összeurópai megoldása a menekültkérdésnek, és a magyarok kapcsán nem a gulyás vagy a termálfürdő számára a fontos. Kérdéseinket írásban tettük fel a miniszternek.","shortLead":"A magyar kormány jelöltje felkészült biztosa lesz az EU-bővítésnek és szomszédságpolitikának – nyilatkozta a hvg.hu-nak...","id":"20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d12dac-c4d0-4c11-a84c-26d77db7522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4689bd-c820-4700-9d87-c94b0bb76022","keywords":null,"link":"/itthon/20191104Nemet_kulugyminiszter_a_magyar_EUkoltesekrol_en_nem_igy_ertettem_a_kancellar_asszonyt","timestamp":"2019. november. 04. 06:30","title":"Német külügyminiszter a magyar EU-költésekről: Én nem így értettem a kancellár asszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","shortLead":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","id":"20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5084c36-9111-4759-a906-beda72c0998c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","timestamp":"2019. november. 05. 10:38","title":"Autó ütközött kamionnal, ketten meghaltak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","shortLead":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","id":"20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df055a89-c21b-4e35-88f6-b57631b31dcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","timestamp":"2019. november. 05. 11:07","title":"Átalakul a Mol Limo autóflottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","shortLead":"Ráadásul azt sugallják egy cikkben az egyetem szerint, hogy az egyik professzoruk vásárlásra ajánlja a terméket.","id":"20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bc3d9f-ebd4-431a-89ea-7cc34f9768f3","keywords":null,"link":"/elet/20191104_A_Semmelweis_Egyetem_nevevel_reklamoznak_egy_olyan_szert_ami_a_szivbetegek_gyogyulasat_igeri","timestamp":"2019. november. 04. 08:53","title":" Visszaéltek a Semmelweis Egyetem nevével: szívgyógyszert akartak eladni az ajánlásukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","shortLead":"Egy igencsak sportos BMW tulajdonosa mutatta be, hogyan kell nagyon nem stílusosan kiszállni az autójából.","id":"20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c188c2d-07e6-4aa4-8111-ae652c9c22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f89a07d-0a76-454d-a279-14003cc28710","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Video_nehez_az_elete_egy_szupersportkocsi_tulajdonosnak","timestamp":"2019. november. 04. 10:40","title":"Videó: egy BMW-vel sem mindig egyszerű az élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","shortLead":"Távozni kényszerül a vezérigazgató. ","id":"20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c199d43a-3dd1-46f5-9762-64c158012b33","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Osszejott_egy_alkalmazottal_kirugtak_a_McDonalds_vezeret","timestamp":"2019. november. 04. 06:10","title":"Összejött egy alkalmazottal, kirúgták a McDonald's vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","shortLead":"Ez a fajta magánházaknál is élhet.","id":"20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a60f7673-1ea7-4e36-894e-e626b49d086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d180f84b-a304-42e0-aa9d-7f565081f140","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Kenguru_ugralt_a_torokszentmiklosi_temetoben","timestamp":"2019. november. 03. 21:38","title":"Kenguru ugrált a törökszentmiklósi temetőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]