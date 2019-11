Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához. Úgy vélik, ha az országok 2016 és 2030 között tartják magukat a párizsi klímaegyezményben meghatározott célokhoz, a tengerszint akkor is 20 centimétert fog emelkedni 2030 januárjáig.","shortLead":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához...","id":"20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7be94-6ea8-454a-a23e-696a13bfa495","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","timestamp":"2019. november. 05. 13:03","title":"Most már hiába tartjuk be a klímaegyezményt, úgy is 20 centimétert emelkedhet a tengerek vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt a kormánytól, hogy megvett egy osztrák fegyvergyártót. Az üzletet aligha Bécs jóváhagyása nélkül ütötték nyélbe, a Fidesz az utóbbi években láthatóan Nyugat felé fordul ezen a területen. Konkrét érvekkel és számokkal azért adósak maradtak.","shortLead":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt...","id":"20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5712a-60ec-40a1-8173-1b8b111bbe88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","timestamp":"2019. november. 06. 06:30","title":"A kormány új fegyvergyára mellett is vannak érvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767ba036-6bb2-4fa5-a46a-020e429578d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb baloldali fordult várható Argentínában, miután a jobbközép államfő elveszítette az elnökválasztást. A győztes Alberto Fernández esetében attól tartanak, hogy helyette egy korábbi populista elnök lesz az ország igazi vezetője. ","shortLead":"Újabb baloldali fordult várható Argentínában, miután a jobbközép államfő elveszítette az elnökválasztást. A győztes...","id":"201944_visszatero_peronizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767ba036-6bb2-4fa5-a46a-020e429578d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05452459-4439-4365-8f00-39656bdc8047","keywords":null,"link":"/360/201944_visszatero_peronizmus","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Argentínában visszatérőben a peronizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai...","id":"20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba9ba6-e706-4a02-9a7a-3936f7e7bf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","timestamp":"2019. november. 04. 15:52","title":"Orbán szerdára várja Karácsony Gergelyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba ütköztek a kutatás során. ","shortLead":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba...","id":"20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44537929-ee20-4d8c-92bb-4e4618908fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","timestamp":"2019. november. 04. 12:13","title":"Nem mert nyilatkozni egy magyar kutató a New York Timesnak, amikor kiderült, miről írnak cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szigorításokkal fogná vissza a készpénzhasználatot a kormány, és meggyőzné a nyugdíjasokat az átutalás előnyeiről.","shortLead":"Szigorításokkal fogná vissza a készpénzhasználatot a kormány, és meggyőzné a nyugdíjasokat az átutalás előnyeiről.","id":"20191106_Varga_Mihaly_versenykepessegi_tanacs_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a452f57e-0885-4567-a763-a314143eb3fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varga_Mihaly_versenykepessegi_tanacs_euro","timestamp":"2019. november. 06. 06:41","title":"Varga Mihály visszaszólt az eurót pocskondiázó Matolcsynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs, pragmatikus és tapasztalt vezető, aki képes önálló értékítéletre is – mindezt a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov árulta el az orosz állami televízió Rosszija 1 csatornájának adott nyilatkozatában.","shortLead":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs...","id":"20191104_Putyin_orban_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e613f9-3205-47cc-8563-edc82beebba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Putyin_orban_budapest","timestamp":"2019. november. 04. 08:45","title":" Putyin: Orbán bölcs vezető, aki kiemelkedik európai kollégái közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72ff620-c1b4-4324-be55-a8cd734b1b88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyezett a német kormány és az autógyárak, hogy tovább és még erőteljesebben támogatják az elektromos autók terjedését vásárlási támogatással és a töltőállomás-hálózat bővítésével.","shortLead":"Megegyezett a német kormány és az autógyárak, hogy tovább és még erőteljesebben támogatják az elektromos autók...","id":"20191105_Ketmillios_tamogatast_is_lehet_kapni_elektromos_autokra_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72ff620-c1b4-4324-be55-a8cd734b1b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4804c0c-6370-4129-b798-3e97f8edd35a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Ketmillios_tamogatast_is_lehet_kapni_elektromos_autokra_Nemetorszagban","timestamp":"2019. november. 05. 06:05","title":"Kétmilliós támogatást is lehet kapni elektromos autókra Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]