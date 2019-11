Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni, de kapott néhány hasznos kényelmi funkciót is.","shortLead":"A Google hivatalosan is elérhetővé tette a Chrome OS 78-as verzióját, amiben nemcsak a YouTube-ot lesz jobb használni...","id":"20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4df9e4-5b04-40da-9692-232e554ba20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a64dd5-a439-484e-a14b-d44e24125f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_google_chrome_os_78_operacios_rendszer_frissites_youtube_kep_a_kepben_funkcio","timestamp":"2019. november. 07. 15:03","title":"Újabb funkció került az operációs rendszerbe, amit a Windows helyett ajánl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Pénzügyminisztérium adott ki közleményt az ügyben. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium adott ki közleményt az ügyben. ","id":"20191107_Csalnak_a_kataval_ezert_tervezi_szigoritani_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0ccf1b7-ee5c-4776-a262-e422b3336df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdddd542-ac52-4cb5-b28b-c234d7a5230d","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Csalnak_a_kataval_ezert_tervezi_szigoritani_a_kormany","timestamp":"2019. november. 07. 15:53","title":"Csalnak a katával, ezért tervezi szigorítani a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","shortLead":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","id":"20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb49a14b-a361-45fb-bf01-f81208970f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","timestamp":"2019. november. 06. 11:35","title":"Az „Ördög ügyvédje” üzent a távozó Borkainak: Megpróbálod eltüntetni a lopásaid nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","shortLead":"A cégnél tudatos manipulációra gyanakodnak.","id":"20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebee093-e8c5-47ad-b9e3-d87649fa3d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Az_MNBig_jutott_ami_Meszaros_Lorinc_tozsdei_cegenek_reszvenyeivel_tortenik","timestamp":"2019. november. 07. 14:36","title":"Az MNB-ig jutott, ami Mészáros Lőrinc tőzsdei cégének részvényeivel történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változik a pótlás a metróvonalon a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén.","shortLead":"Változik a pótlás a metróvonalon a november 9-i, 16-i és 23-i hétvégén.","id":"20191106_garancialis_javitas_ujpest_kozpont_lehel_ter_3as_metro_potlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bde02e0-a658-4b3d-a3a9-c0ff17ced570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e2a023-bacd-4924-bb27-ed1772385362","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_garancialis_javitas_ujpest_kozpont_lehel_ter_3as_metro_potlas","timestamp":"2019. november. 06. 19:23","title":"Javítani kell a 3-as metrót a nemrég felújított szakaszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány állítása szerint szabályosan költötték el a pénzeket.","shortLead":"A rendező Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány állítása szerint szabályosan költötték el a pénzeket.","id":"20191105_A_NAV_is_nyomoz_a_450_milliobol_rendezett_sportnapokkal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c3a715-abc5-4356-b66f-72e0192f47b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_A_NAV_is_nyomoz_a_450_milliobol_rendezett_sportnapokkal_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 05. 20:27","title":"A NAV is nyomoz a 450 millióból rendezett sportnapokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6bbb4f-a9c2-4158-8227-3f6e0a2101a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi polgármester szerint megdicsérni egy politikust azért, mert a hozta a kötelezőt és tette a dolgát, pont olyan, mintha megtapsolnánk az ATM-et, mert kiadja a pénzünket.","shortLead":"A józsefvárosi polgármester szerint megdicsérni egy politikust azért, mert a hozta a kötelezőt és tette a dolgát, pont...","id":"20191106_Piko_Tarlosrol_A_diszpolgari_cimevel_sem_ert_egyet_a_megemelt_vegkielegitessel_pedig_plane_nem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c6bbb4f-a9c2-4158-8227-3f6e0a2101a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307f1768-5d33-45d9-991a-2b93183b2b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Piko_Tarlosrol_A_diszpolgari_cimevel_sem_ert_egyet_a_megemelt_vegkielegitessel_pedig_plane_nem","timestamp":"2019. november. 06. 08:09","title":"Pikó Tarlós díszpolgári címével sem ért egyet, a megemelt végkielégítéssel meg pláne nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","shortLead":"Pierre Krähenbühl főbiztos azonnali hatállyal távozik posztjáról.","id":"20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096c147a-383d-40d6-bd5f-8cef19500377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888528f2-d834-4836-b26e-451e9a9e619a","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Lemondott_a_palesztinokat_segelyezo_ENSZszervezet_vezetoje","timestamp":"2019. november. 06. 21:25","title":"Lemondott a palesztinokat segélyező ENSZ-szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]