[{"available":true,"c_guid":"08baaa2b-f87d-497c-9cca-dae54ee9f262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi testület megválasztotta Pikó András polgármester alpolgármestereit is.","shortLead":"A józsefvárosi testület megválasztotta Pikó András polgármester alpolgármestereit is.","id":"20191107_Jozsefvaros_is_kihirdette_a_klimaveszhelyzetet_egymillios_fizetest_szavaztak_meg_Pikonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08baaa2b-f87d-497c-9cca-dae54ee9f262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffea176-8a70-47cd-ba09-9471718412e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Jozsefvaros_is_kihirdette_a_klimaveszhelyzetet_egymillios_fizetest_szavaztak_meg_Pikonak","timestamp":"2019. november. 07. 14:57","title":"Józsefváros is kihirdette a klímavészhelyzetet, egymilliós fizetést szavaztak meg Pikónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Kövér László sosem űzött gúnyt Orbán módjára az ellenzéki képviselőkből, mindig is az apokalipszis lovasait látta bennük. Az október 13-ai Fidesz-csalódás után ezért a házelnök az, aki mindenféle habozás nélkül harcba hívhatja a kormánypárt híveit.","shortLead":"Kövér László sosem űzött gúnyt Orbán módjára az ellenzéki képviselőkből, mindig is az apokalipszis lovasait látta...","id":"201945__kover_laszlo_buntetesei__viszketo_tenyerek__csatater__a_lonak_abajszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991380df-ed34-4a17-8474-5f3c87bb9eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac42cae-508a-4efc-bca3-52cc07263ec3","keywords":null,"link":"/360/201945__kover_laszlo_buntetesei__viszketo_tenyerek__csatater__a_lonak_abajszat","timestamp":"2019. november. 07. 11:00","title":"Ha az ellenzéki győzelmek után Orbán a jó zsaru, akkor Kövér a rossz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával, amelynek küldetése fontosabb, mint elsőre gondolnánk. Egy nap talán így vezéreljük majd okoseszközeinket.","shortLead":"Marc Teyssier, a Telecom Paris munkatársa régóta kísérletezik már furcsa, az emberi bőrre emlékeztető anyagával...","id":"20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c2d2ba2-6e70-4d4b-b0dd-6e8154422e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede734d1-9272-46eb-9fae-0d74c65723ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_mesterseges_bor_skin_on_interface_marc_teyssier_vezerles","timestamp":"2019. november. 07. 12:03","title":"Az ember bőréhez hasonló anyagból készült ez a telefontok, még a csípést is érzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","shortLead":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","id":"20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06fa9aa-3101-4f52-951c-fd89fe476685","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","timestamp":"2019. november. 06. 07:59","title":"Csak semmi pompa, íme egy teljesen fapados új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Borkai Zsolt hivatalosan csak pár órával ezelőtt mondott le október 13-án elnyert megbízatásáról, Győrben, illetve a Fideszben már az önkormányzati választás után megindultak a találgatások, hogy kit indíthat a párt az utódjaként. A Fidesz hivatalosan még nem mondott nevet, az informális jelöltskála egyelőre az alpolgármestertől egy orvoson és egy vállalkozón át egy újabb sportolócelebig terjed. ","shortLead":"Bár Borkai Zsolt hivatalosan csak pár órával ezelőtt mondott le október 13-án elnyert megbízatásáról, Győrben, illetve...","id":"20191106_borkai_zsolt_fidesz_utod_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994e18-db9a-40ab-a998-518613387ff7","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_borkai_zsolt_fidesz_utod_valasztas","timestamp":"2019. november. 06. 14:10","title":"Helyi potentátot vagy újabb celebet indít Borkai Zsolt utódjaként Győrben a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de az üzemeltetésért havonta még 40 ezret kell majd fizetniük.","shortLead":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de...","id":"20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82b48a-46bb-4b58-a759-977e5bef1b19","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","timestamp":"2019. november. 05. 18:30","title":"Zugló egy olyan cégtől vesz parkolóautomatákat, aminek a tulajdonosát csalásért elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért keresi távoli rokonaink barátságát a miniszterelnök? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ a Duma Aktuál csapata, amely ezúttal Orbán Viktor Türk Tanácsban mondott beszéde alapján kutatta gyökereinket. Mármint a származásunkat. ","shortLead":"Miért keresi távoli rokonaink barátságát a miniszterelnök? Ilyen és ehhez hasonló fogós kérdésekre keresi a választ...","id":"20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd570a0-fefb-45a4-a304-0cd83cc641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b638b287-2dd9-4924-9453-c22b98616594","keywords":null,"link":"/360/20191104_Duma_Aktual_kipcsak_rokonsag","timestamp":"2019. november. 07. 15:25","title":"Duma Aktuál: Diktátorokkal nem olyan kínos elmenni egy zsúrra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]