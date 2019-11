Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb kínai akciós vásárlónapon, a Szinglik Napján. Hiába a kínai-amerikai vámháború, az amerikai termékek népszerűsége töretlen.","shortLead":"A tavalyi egész napos forgalom már délután, a 2016-os pedig az első másfél órában megvolt az Alibabánál a legnépszerűbb...","id":"20191111_szinglik_napja_alibaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d69022c-b9c4-45a9-8342-9ebb393c947d","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_szinglik_napja_alibaba","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":" Egy nap alatt 9200 milliárd forintot költöttek a kínaiak az Alibabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","shortLead":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","id":"20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6a2c2-62a7-49dd-a251-c8bb48a9505e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","timestamp":"2019. november. 12. 15:45","title":"A Tesco nevében ígérnek csalók tízezres kupont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával borzolta fel a kedélyeket, noha skandalum tekintetében még bőven van mit ellesnie évszázaddal korábbi elődjétől, a jellemnevelés prófétájától, Tóth Tihamértól.","shortLead":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával...","id":"20191111_Pasztororak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8390ff-e002-4065-9130-172c701d9349","keywords":null,"link":"/360/20191111_Pasztororak","timestamp":"2019. november. 11. 15:20","title":"Egész népét tanította. Na de mire!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8a9f1-d688-4349-a74f-bdc3c83e9ade","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20-30 ezer forint mehet el a semmire, figyelmeztetnek a szakértők, miután egyre gyakrabban tűnnek fel magukat gázkazán-szakembernek kiadó kókler szerelők, karbantartók.\r

\r

","shortLead":"20-30 ezer forint mehet el a semmire, figyelmeztetnek a szakértők, miután egyre gyakrabban tűnnek fel magukat...","id":"20191111_A_gondatlansag_es_penzszuke_mellett_a_kontarokkal_bovul_a_gazkeszulekekre_leselkedo_veszelyek_sora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8a9f1-d688-4349-a74f-bdc3c83e9ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68467ce-afc2-426d-85cd-bcc8e814367a","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_gondatlansag_es_penzszuke_mellett_a_kontarokkal_bovul_a_gazkeszulekekre_leselkedo_veszelyek_sora","timestamp":"2019. november. 11. 09:49","title":"A gondatlanság és pénzszűke mellett a kontárokkal bővül a gázkészülékekre leselkedő veszélyek sora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","shortLead":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","id":"20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac07cfd-215f-4cdb-be1e-d945df673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","timestamp":"2019. november. 11. 12:32","title":"Az összes szupersportkocsiját elővette Gordon Ramsay – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Újabb gazdaságvédelmi és a versenyképességet javító törvényjavaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztérium.","id":"20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5fd7c0-c42b-413e-adb0-ac27f6ee1f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_jarulekmentesseg_dolgozo_nyugdijas_csaladi_kedvezmeny_gazdasagvedelem","timestamp":"2019. november. 12. 20:10","title":"Minden dolgozó nyugdíjas járulékmentességet kap 2020-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","shortLead":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","id":"20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3191f208-5cf7-41a4-9d41-36d97b3c7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Az ablakból szúrta ki az ózdi férfi a 10 ezrest, amit el akart rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent. Ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – közölte a külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés gazdasági bizottságában.","shortLead":"Az idén már megdőlt a beruházási csúcs, október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új...","id":"20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174104d7-ce34-481c-8cee-744e815b6e2d","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_szijjarto_peter_beruhazas_rekord_munkahelyteremtes","timestamp":"2019. november. 12. 12:49","title":"Rekordot jelentett be Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]