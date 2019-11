Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","shortLead":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","id":"20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729cfae-e01b-4391-a79d-574297541221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","timestamp":"2019. november. 17. 13:44","title":"Súlyos sérültje van egy szarvasi balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","shortLead":"Asztalok és székek egyáltalán nincsenek a hagyományos eladótér nélküli ausztráliai gyorsbüfében. ","id":"20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd233468-8ad3-4028-be87-074d7dc05fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fada9a8f-6fe2-4828-ae0d-876886f05fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_csak_autosokat_szolgal_ki_a_szupergyors_uj_kfc_etterem","timestamp":"2019. november. 18. 11:21","title":"A KFC új étterme már csak autósokat szolgál ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80dc68ce-a00b-4ab4-80f6-c1dcf0d01597","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rendbontásba torkollott a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából rendezett párizsi megmozdulás 2019. november 16-án. Káosz képekben.","shortLead":"Rendbontásba torkollott a sárgamellényes tüntetéssorozat egyéves évfordulójának alkalmából rendezett párizsi...","id":"20191117_Feje_tetejere_allitott_rendorauto_konnygaz_es_langok__Parizsban_nem_nyugszanak_a_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80dc68ce-a00b-4ab4-80f6-c1dcf0d01597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973d781-2eb9-4e0f-a91e-89ac1813f3ad","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Feje_tetejere_allitott_rendorauto_konnygaz_es_langok__Parizsban_nem_nyugszanak_a_sargamellenyesek","timestamp":"2019. november. 17. 15:28","title":"Feje tetejére állított rendőrautó, könnygáz és lángok - nem nyugszanak a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","shortLead":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","id":"20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af25d52d-9e4c-4e02-bcb6-e8f8eb868088","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","timestamp":"2019. november. 17. 19:20","title":"Visszautasította a Kölnt Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra lesz a Földtől.","shortLead":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra...","id":"20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ece4b-61d9-496b-8fd1-3f78cd82156e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","timestamp":"2019. november. 18. 08:03","title":"Azt mondják, nem lesz baj: 2 nap múlva egy 610 méteres aszteroida suhan el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","shortLead":"Észak-afrikai bevándorlók verekedtek össze a milánói dóm közvetlen közelében.","id":"20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97dfa2c7-cae5-467a-a0e3-a25e76b1cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674d1514-ffc3-4104-be57-537c759a46c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_ember_verekedett_ossze_Milano_kozpontjaban","timestamp":"2019. november. 16. 18:24","title":"Harminc ember verekedett össze Milánó központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","shortLead":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","id":"20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c4450-9209-4239-83bb-1cfe580218a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","timestamp":"2019. november. 16. 21:54","title":"Palesztinokat védő izraeli ügyvédről szóló film nyerte a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","shortLead":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","id":"20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403dd5ce-7e65-442a-b08d-e19a76ec8509","keywords":null,"link":"/elet/20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","timestamp":"2019. november. 16. 16:02","title":"Két magyar barlang is kinyitja kapuit az asztmások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]