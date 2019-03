Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság, a hobbiterepjárók uralkodásának idején persze változóban vannak a preferenciák, de a 3-as sokaknak még mindig olyan \"szívügy\", mint a gyerek.","shortLead":"A BMW 3-as mindig álomautó volt mifelénk, elég csak megnézni, mennyit hoznak be az országba használtan. Mostanság...","id":"20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5776cf74-5fe2-4784-8678-87d7a6cd9b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e74de49-6c45-44a9-8c41-46b2123a0f84","keywords":null,"link":"/cegauto/20190310_bmw_320d_xdrive_bemutato_menetproba","timestamp":"2019. március. 10. 12:00","title":"Apuka szemefénye - BMW 3-as menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38c631e-d023-4f48-8edd-1cef1c4096e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetben nem sérült meg senki.","shortLead":"Az esetben nem sérült meg senki.","id":"20190311_Langolt_egy_busz_vasarnap_Heviznel__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a38c631e-d023-4f48-8edd-1cef1c4096e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f2b507-26f8-473c-bc71-da13615d8834","keywords":null,"link":"/cegauto/20190311_Langolt_egy_busz_vasarnap_Heviznel__video","timestamp":"2019. március. 11. 10:18","title":"Lángolt egy busz vasárnap Hévíznél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést a templomban, másvalakinek pedig az autóját rongálta meg.","shortLead":"A fiatal győri férfi tavaly március és június között ismeretlen nőkre támadt az utcán, megvert egy sekrestyést...","id":"20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2275b437-dcde-4c2f-82c2-98bc198bdbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Bortonbe_megy_a_templomban_randalirozo_majd_ismeretlen_noket_bantalmazo_hajlektalan","timestamp":"2019. március. 11. 07:32","title":"Börtönbe megy a templomban randalírozó, majd ismeretlen nőket bántalmazó hajléktalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell számítani. Van, ahol egyáltalán nem jár a vonat, de pótlóbuszt sem tudnak biztosítani.","shortLead":"Több vonat kimarad a viharos szél miatt a menetrendből, de ahol elindulnak a vonatok, ott is nagy késésekre kell...","id":"20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab403d12-a433-4d00-89ec-03aca197716e","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Teljes_a_kaosz_a_vasuton_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. március. 11. 05:48","title":"Teljes a káosz a vasúton a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban tartották: vannak, akik száz millió dollárra becsülik az ünnepség költségeit. ","shortLead":"Politikusok, celebek, sportolók voltak a vendégei Akash Ambani és Shloka Mehta lakodalmának. A lagzit Mumbaiban...","id":"20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ae72463-b8c8-46a7-9f45-7e3e41cb3374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fea1e-a4d0-43f9-9983-d514466e281c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Pazar_lagzit_csapott_Azsia_leggazdagabb_emberenek_fia","timestamp":"2019. március. 10. 18:49","title":"Pazar lagzit csapott Ázsia leggazdagabb emberének fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60688ffd-6ccb-4442-b8b7-bb36cb4c4282","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A karcagi kapitányság karmai közé került a károkozó.","shortLead":"A karcagi kapitányság karmai közé került a károkozó.","id":"20190310_Elfogtak_a_tiszaboi_centrifugatolvajt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60688ffd-6ccb-4442-b8b7-bb36cb4c4282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4a4cfe-2a92-4dce-ada9-3ebc333a8829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Elfogtak_a_tiszaboi_centrifugatolvajt","timestamp":"2019. március. 10. 10:25","title":"Elfogták a tiszabői centrifugatolvajt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is. A BBC összegyűjtötte, mik állnak a legtöbb ember halála mögött.","shortLead":"Az átlagéletkor jelentősen nőtt az elmúlt évtizedekben, de ugyanígy emelkedett több betegségcsoport előfordulása is...","id":"20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=391e91f4-5d0f-4489-8a1a-68ac1b065373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98846be-9ec1-4c3f-9b5a-2d94205c2344","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_halandosag_halal_okai_miert_halnak_meg_az_emberek","timestamp":"2019. március. 11. 12:03","title":"Miért halnak meg az emberek? Ez a 7 leggyakoribb ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","shortLead":"Erős légörvény miatt tömeges sérülés történt egy repülőgépen.","id":"20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157edec0-cdc3-4104-96c4-e8a5bf4c4fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419aed6d-127c-4323-91f8-bddc9452b88c","keywords":null,"link":"/vilag/20190310_Legorveny_okozott_balesetet_az_IsztambulNew_Yorkjaraton","timestamp":"2019. március. 10. 08:40","title":"Légörvény okozott balesetet az Isztambul-New York-járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]