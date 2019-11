Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ab444c5-32c2-403e-863c-e5d65d188bef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz emberrel kezdett egy részeg férfi Rochesterben, amikor betörte egy idős nő ajtaját. ","shortLead":"Rossz emberrel kezdett egy részeg férfi Rochesterben, amikor betörte egy idős nő ajtaját. ","id":"20191126_Ripityara_verte_a_betorot_a_82_eves_amerikai_nagymama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ab444c5-32c2-403e-863c-e5d65d188bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae18a249-ae5a-4698-b16c-81414d228532","keywords":null,"link":"/elet/20191126_Ripityara_verte_a_betorot_a_82_eves_amerikai_nagymama","timestamp":"2019. november. 26. 10:50","title":"Ripityára verte a betörőt a 82 éves amerikai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi Lampedusa szigeténél felborult mingránshajóról, amelynek 149 utasát sikerült megmenteni – jelentette az olasz parti őrség vasárnap.\r

","shortLead":"Három nő holttestét a tengerből emelték ki, további két halottat pedig a hullámok vetettek partra a dél-olaszországi...","id":"20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a15f935-68e2-4fae-9e12-201d401ddb8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e2d5a-1682-4865-9ba3-5649ac0c85d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Ot_no_holttestet_talaltak_meg_a_Lampedusanal_tortent_hajoszerencsetlenseg_utan","timestamp":"2019. november. 24. 17:15","title":"Öt nő holttestét találták meg a Lampedusánál történt hajószerencsétlenség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson belül elérhető, magyar fejlesztésű szolgáltatás segítségével – adta hírül a Mastercard.","shortLead":"A felhasználók a mai naptól gyorsan és könnyen küldhetnek egymásnak kisebb-nagyobb összegeket a Viber alkalmazáson...","id":"20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d92ef1d-34cf-4d91-acb0-09e223ff68c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_penzkuldes_viber_moneytou_mastercard_arak_dijak","timestamp":"2019. november. 25. 11:03","title":"Ma bekapcsolták a Viber új funkcióját, csak magyarok használhatják a pénzküldést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A racionalizálás jelszavával módosítaná a kormány a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat, ám valójában megszünteti a magyar eljárások feletti ellenőrzést. ","shortLead":"A racionalizálás jelszavával módosítaná a kormány a közbeszerzésekre vonatkozó előírásokat, ám valójában megszünteti...","id":"201947__kozbeszerzesek__gyengulo_kontroll__kiszervezesek__lazito_uzemmod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30f1987d-49e6-41d6-8706-be2a00292ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858d0d72-68d4-41c4-a2df-9c067578de62","keywords":null,"link":"/360/201947__kozbeszerzesek__gyengulo_kontroll__kiszervezesek__lazito_uzemmod","timestamp":"2019. november. 26. 07:00","title":"A kormány a mutyizást is megkönnyítheti a közbeszerzési lazítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években többbször felmerült már, hogy a Google manipulálhatja a keresési eredményeket, hogy ezzel formálja a felhasználók véleményét. Most egy újabb vizsgálat jutott hasonló eredményre.","shortLead":"Az elmúlt években többbször felmerült már, hogy a Google manipulálhatja a keresési eredményeket, hogy ezzel formálja...","id":"20191126_google_kereses_manipulacio_velemeny_befolyasolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b59e4e-12a3-4584-a0e4-3281ad4aecd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_google_kereses_manipulacio_velemeny_befolyasolasa","timestamp":"2019. november. 26. 10:33","title":"Trükközhet a Google a keresési eredmények mutatásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd, valamint az Audi-földek adásvétele ügyében. Az eljárásokat egyesítették a nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt alig pár napja elrendelt nyomozáshoz.

","shortLead":"Több fel- és bejelentés is érkezett a rendőrségre Borkai Zsolt volt győri polgármester, Rákosfalvy Zoltán ügyvéd...","id":"20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652074ec-336b-46d4-8daa-379ffbce2f03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_rendorseg_egyesitette_a_Borkaiugyben_indult_eljarasokat","timestamp":"2019. november. 24. 21:08","title":"A rendőrség egyesítette a Borkai-ügyben indult eljárásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","shortLead":"Az egyik buszon egy utas megsérült.","id":"20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c212d227-3eda-4461-8235-5b268cadbde3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_busz_auto_baleset_rakosmente_utlezaras","timestamp":"2019. november. 24. 17:16","title":"Buszok közé szorult egy autó Rákosmentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","shortLead":"Járdafelújítási munkálatok közben került elő.","id":"20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af662b3-3d99-400f-a4b0-ddd45e895840","keywords":null,"link":"/cegauto/20191125_robbanotest_andrassy_ut_jardafelujitas","timestamp":"2019. november. 25. 18:10","title":"Robbanótestet találhattak az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]