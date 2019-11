Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00da6971-dd7b-4392-933a-883fe160b95b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levélíró egy 7 éves gyermek, aki nem vágyik ajándékra. Meleg otthont és élelmet szeretne.","shortLead":"A levélíró egy 7 éves gyermek, aki nem vágyik ajándékra. Meleg otthont és élelmet szeretne.","id":"20191125_level_kislany_liverpool_mikulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00da6971-dd7b-4392-933a-883fe160b95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da38054f-c37a-476d-927d-c9f95e7dedf5","keywords":null,"link":"/elet/20191125_level_kislany_liverpool_mikulas","timestamp":"2019. november. 25. 21:10","title":"Szívszorító levelet írt egy brit kislány a Mikulásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","shortLead":"Elnézést kérnek, amiért korlátozták két ember személyiségi jogait.\r

","id":"20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fbfa5d3-9b2c-4147-b8cb-53849f40f7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef77dd-823d-4c17-8756-eea085ca3fd9","keywords":null,"link":"/itthon/20191124_A_rendorseg_bocsanatot_kert_mert_nem_engedtek_a_kinai_miniszterelnok_ellen_demonstralni_ket_embert","timestamp":"2019. november. 24. 20:15","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, mert nem engedett a kínai miniszterelnök ellen demonstrálni két embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint Csepel és Ferencváros döntése elég ahhoz, hogy megrendezzék az atlétikai vébét. ","id":"20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee65e9-4aa6-4085-ba16-409565062ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20191126_Gulyas_szerint_mar_eldolt_hogy_megepul_az_atletikai_stadion","timestamp":"2019. november. 26. 07:08","title":"Gulyás szerint már eldőlt, hogy megépül az atlétikai stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","shortLead":"Két ember meghalt, harmadik társuknak pedig nyoma veszett a dél-franciaországi árvizekben.","id":"20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a354576-2477-44dd-92a2-9913b5eb34bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e147dd-bfff-414a-b745-6ed591b29486","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Brutalis_pusztitast_vegzett_a_vihar_a_francia_Rivieran","timestamp":"2019. november. 25. 10:47","title":"Brutális pusztítást végzett a vihar a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy KDNP-s módosító javaslat újabb adókedvezményeket adna a vadászoknak az afrikai sertéspestis miatt. A járvány miatti pluszfeladatokért eddig is térítést kaptak a vadásztársaságok, az elmúlt másfél évben milliárdokat költött erre a célra az állam.","shortLead":"Egy KDNP-s módosító javaslat újabb adókedvezményeket adna a vadászoknak az afrikai sertéspestis miatt. A járvány miatti...","id":"20191125_kdnp_vadaszat_adomentesseg_sertespestis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ccffb2-77b2-4a83-98be-2140bd63c32c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_kdnp_vadaszat_adomentesseg_sertespestis","timestamp":"2019. november. 25. 14:28","title":" Nyomul a KDNP: újabb adókedvezmény jöhet a vadászoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak egy ország van az EU-ban, ahol 2018-ban nagyobbat csökkent a gazdaság adóterhelése, mint Magyarországon. Ennek ellenére a magyar állam régiós versenytársaihoz képest még mindig sokat vesz ki a gazdaságból.

","shortLead":"Csak egy ország van az EU-ban, ahol 2018-ban nagyobbat csökkent a gazdaság adóterhelése, mint Magyarországon. Ennek...","id":"20191124_A_kormany_nagyon_buszke_hogy_mar_csak_nagyon_sok_adot_szed_nem_borzaszto_sokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71ef6ca-a0f9-415e-8bb6-9b81553d3ee9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_kormany_nagyon_buszke_hogy_mar_csak_nagyon_sok_adot_szed_nem_borzaszto_sokat","timestamp":"2019. november. 24. 14:25","title":"A kormány nagyon büszke, hogy már csak nagyon sok adót szed, nem borzasztó sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cba0dea8-150e-4844-bbe2-d1bbf8b97c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemtelenül fiatal, csupán 24 éves Tash Sultana legutóbbi turnéja során Bécsig jutott csak el, ott azonban a hatalmas érdeklődésre való tekintettel azonnal duplázott is. A magyar rajongóknak viszont ezúttal nem kell külföldre utazniuk korunk egyik legőszintébb és legszerethetőbb énekes-dalszerzőjének koncertjéért – az ausztrál csodalány és zenekara szeptember 7-én a Budapest Parkban adja karrierjének első magyarországi koncertjét.","shortLead":"A szemtelenül fiatal, csupán 24 éves Tash Sultana legutóbbi turnéja során Bécsig jutott csak el, ott azonban a hatalmas...","id":"20191125_Eloszor_koncertezik_Magyarorszagon_Tash_Sultana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cba0dea8-150e-4844-bbe2-d1bbf8b97c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1680b4be-ea86-40fa-aac9-7dea5a89eb09","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Eloszor_koncertezik_Magyarorszagon_Tash_Sultana","timestamp":"2019. november. 25. 09:03","title":"Először koncertezik Magyarországon Tash Sultana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és nagy lángcsóvákról számoltak be. Az esetről videó is készült.","shortLead":"Nem sokkal a felszállás után meghibásodott egy Boeing 777-es egyik hajtóműve. Az utasok rázkódásról, robbanásokról és...","id":"20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceccbe22-9859-48c4-85d2-fff83800edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800964a-b30d-4639-82ea-b87d2929505a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_philippine_airlines_boeing_777_hajtomuhiba_video","timestamp":"2019. november. 24. 19:23","title":"Ezt nem akarja látni, miután felszállt a repülője – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]