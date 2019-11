Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elindult a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója.","shortLead":"Elindult a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciója.","id":"20191129_Es_on_ossze_tud_pakolni_egy_ciposdoboznyi_ajandekot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37efea3-023c-4b39-8c87-8e87b8defc6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e905941d-c0b0-42e6-93ea-e8e59b4d7f44","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Es_on_ossze_tud_pakolni_egy_ciposdoboznyi_ajandekot","timestamp":"2019. november. 29. 14:08","title":"És ön össze tud pakolni egy cipősdoboznyi ajándékot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meg kell reformálni az Európai Uniót, az eurózónát, magát az eurót – mondta Matolcsy György a könyvének bemutatóján.","shortLead":"Meg kell reformálni az Európai Uniót, az eurózónát, magát az eurót – mondta Matolcsy György a könyvének bemutatóján.","id":"20191128_Matolcsy_Magyarorszag_Europa_egyik_legizgalmasabb_gondolatebreszto_alkoto_muhelye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d844c56-4ad0-470a-99fb-3a2f875c6d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4d1a87-6f79-4d69-a58f-111cf3c59c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_Matolcsy_Magyarorszag_Europa_egyik_legizgalmasabb_gondolatebreszto_alkoto_muhelye","timestamp":"2019. november. 28. 16:37","title":"Matolcsy: Magyarország Európa egyik legizgalmasabb gondolatébresztő alkotóműhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398772eb-8de5-4a7f-bced-aa58d44b8ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191129_Ugy_meg_senki_nem_jatszotta_a_magyar_himnuszt_mint_az_egyiptomi_katonazenekar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398772eb-8de5-4a7f-bced-aa58d44b8ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e104d5-d9d4-4e1e-bd8c-dd78619a78b7","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Ugy_meg_senki_nem_jatszotta_a_magyar_himnuszt_mint_az_egyiptomi_katonazenekar","timestamp":"2019. november. 29. 09:30","title":"Úgy még senki nem játszotta a magyar himnuszt, mint az egyiptomi katonazenekar (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A XVII. kerületi szakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4d4152-dfa8-41e6-8c5e-e1ae96aacfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f006983e-550f-4d88-bb9c-70ec5f974c86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_m0_baleset_karambol_forgalomklorlatozas","timestamp":"2019. november. 29. 13:25","title":"Tömegbaleset történt az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János forgatókönyvírót sem fogják keresni.","shortLead":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János...","id":"20191129_kossuth_radio_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef51d0-2316-412c-a2c7-af5da3a58c58","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. november. 29. 11:50","title":"Nagyon úgy tűnik, a Kossuth rádióban is vannak tiltólistás személyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők többsége nem így gondolkozik.","shortLead":"A magyar kormánypártok szerint politikai hisztiről van szó az Isztambuli Egyezmény kapcsán, de az EP-képviselők...","id":"20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985e0a65-d383-41e7-a2f4-fd33b7bae958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e094d3-5f0b-4738-9873-b3d399ad620d","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Az_Isztambuli_Egyezmeny_ratifikalasara_szolitott_fel_az_EP_a_fideszesek_nem_szavaztak_meg","timestamp":"2019. november. 28. 15:17","title":"Az Isztambuli Egyezmény ratifikálására szólított fel az EP, a fideszesek nem szavazták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sétált, ütött. ","shortLead":"Sétált, ütött. ","id":"20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c51233a3-3a9b-4d8f-b23d-dde6f9e49053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca06d683-77e5-45a6-8319-1939e386f6c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_duna_korzo_telefonal_garazdasag","timestamp":"2019. november. 29. 18:58","title":"Megütött egy embert egy férfi a Duna korzónál, mert nem tetszett neki, hogy telefonál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","shortLead":"A lap szerint több témában is erősen szűrik a híreket az elvben független médiaszolgáltatónál.","id":"20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28af2ada-2b2c-48bf-a612-ac27f60090b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442bb9e4-458b-4930-938b-c16dac7eb223","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Nepszava_Az_MTI_nem_foglalkozhat_a_kormanyra_nezve_negativ_cikkekkel","timestamp":"2019. november. 29. 07:05","title":"Népszava: Az MTI nem foglalkozhat a kormányra nézve negatív cikkekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]