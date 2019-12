Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27ae7521-325b-4333-b640-54df30d38a8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akármit helyezett kalapács alá a Sotheby's. Az aukciósház új árverésén híres ufóészlelésekről készült fényképekre licitálhatnak az érdeklődők.","shortLead":"Nem akármit helyezett kalapács alá a Sotheby's. Az aukciósház új árverésén híres ufóészlelésekről készült fényképekre...","id":"20191202_ufoeszleles_foto_fenykep_aukcio_sothebys","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27ae7521-325b-4333-b640-54df30d38a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d625cc30-d3cd-4199-a9b9-f0be73e3ffbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ufoeszleles_foto_fenykep_aukcio_sothebys","timestamp":"2019. december. 02. 19:03","title":"Kíváncsi a híres ufóészlelések fotóira? Most meg is veheti őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában, a képviselő hároméves kisfiának halálát okozva - mondta el egy rendőrségi forrás, miközben a hivatalos források még nem árultak részleteket a támadásról.","shortLead":"Egy Kijev megyei képviselő autójára nyitottak tüzet ismeretlen fegyveresek vasárnap este az ukrán főváros központjában...","id":"20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761f60cd-1d2a-4647-978e-d211d94cc51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2ff277-6959-4b42-a594-2dcf5f0792c2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ralottek_egy_ukran_kepviselore_a_tamadasban_a_kisfia_meghalt","timestamp":"2019. december. 02. 05:02","title":"Rálőttek egy ukrán képviselőre, a támadásban a kisfia meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","shortLead":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","id":"20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954eeed-5cff-4a72-be17-a13fef341690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","timestamp":"2019. december. 01. 17:07","title":"Itt a karácsonyi munkaerőhiány, már 400 ezret is lehet keresni raktárosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","shortLead":"Az idei Black Friday-en vásároltak az amerikai a legtöbbet mobiltelefonról, csaknem 3 milliárd dollárt költöttek így.","id":"20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb0e36e-fd66-4409-b0db-2a82b302ab4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Telefonrol_vasaroltak_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. december. 01. 13:23","title":"Iszonyú pénzt költöttek mobilon az amerikaiak a fekete pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","id":"20191202_orban_viktor_havazas_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9f645-df32-4013-b29c-c6782ddb70a4","keywords":null,"link":"/elet/20191202_orban_viktor_havazas_parlament","timestamp":"2019. december. 02. 08:55","title":"Orbán Viktor jelenti: esik a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127b432-53cf-4b5c-a73b-a9bc5039e166","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191203_Adventi_mesenaptar__december_3","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d127b432-53cf-4b5c-a73b-a9bc5039e166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3301ed6e-0ff5-49e6-ac2d-320b35784c57","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Adventi_mesenaptar__december_3","timestamp":"2019. december. 03. 08:03","title":"Adventi mesenaptár – december 3.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","shortLead":"Bagota Béla Valan – Az angyalok földje című filmjének utolsó pillanata is tartogat fordulatokat.","id":"201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=895922e7-5d24-418f-8028-8f4e522ed581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867c323e-da11-4423-ae9f-c4ef7bb8e027","keywords":null,"link":"/360/201948_film__korbe_zarva_valan__azangyalok_foldje","timestamp":"2019. december. 03. 10:00","title":"Az új magyar akcióthriller abszurd humorral mutat be rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg a PlayStation 5 úgynevezett fejlesztői csomagja látható azon a képen, amely vírusszerűen terjed a közösségi oldalakon. A boltokba kerülő termék várhatóan nem így fog kinézni.","shortLead":"Tényleg a PlayStation 5 úgynevezett fejlesztői csomagja látható azon a képen, amely vírusszerűen terjed a közösségi...","id":"20191202_sony_playstation_5_konzol_fejlesztoi_valtozat_devkit_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6586685f-afa9-4ffd-b270-f91c29e5a3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823cfb9-50eb-4809-9cee-e340419807aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_sony_playstation_5_konzol_fejlesztoi_valtozat_devkit_foto","timestamp":"2019. december. 02. 17:03","title":"Megerősítették: ezen a fotón tényleg a PlayStation 5 látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]