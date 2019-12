Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e2ccbd6-7f14-4423-b9ed-f6dfddc6c8e2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti Akadémia.","shortLead":"Életének 97. évében elhunyt Varga Imre szobrászművész, a nemzet művésze – tette közzé honlapján a Magyar Művészeti...","id":"20191210_meghalt_Varga_Imre_a_nemzet_muvesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e2ccbd6-7f14-4423-b9ed-f6dfddc6c8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df95be52-754e-4846-a2c8-cf8cb6196eb4","keywords":null,"link":"/kultura/20191210_meghalt_Varga_Imre_a_nemzet_muvesze","timestamp":"2019. december. 10. 15:20","title":"Meghalt Varga Imre szobrászművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58dc942f-48fa-47c9-aad0-dc32e04dd1ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csütörtökön kezdődő EU-csúcson indul a vita a 2020 utáni költségvetés tervezetéről.","shortLead":"A csütörtökön kezdődő EU-csúcson indul a vita a 2020 utáni költségvetés tervezetéről.","id":"20191210_64_milliard_euroval_kevesebb_juthat_Magyarorszagnak_mint_a_mostani_ciklusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58dc942f-48fa-47c9-aad0-dc32e04dd1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631c793b-587c-464b-a69e-5a6d08233dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_64_milliard_euroval_kevesebb_juthat_Magyarorszagnak_mint_a_mostani_ciklusban","timestamp":"2019. december. 10. 10:50","title":"Kiderült: Magyarország kétezer milliárdot bukhat a következő EU-ciklusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nálunk csak 2,62 dollár egy nagy tejeskávé, Koppenhágában több mint a duplája. ","shortLead":"Nálunk csak 2,62 dollár egy nagy tejeskávé, Koppenhágában több mint a duplája. ","id":"20191210_budapest_az_egyik_legolcsobb_varos_starbucka_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a8ef6e-b999-40a7-99a5-8c05c3bd0fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62049108-7aa6-4df2-9f0a-e5b274b1ca8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_budapest_az_egyik_legolcsobb_varos_starbucka_index","timestamp":"2019. december. 10. 11:41","title":"Starbucks-index: Budapest az egyik legolcsóbb város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","shortLead":"Az USA és a tagországok közötti elhúzódó viták megbénították a WTO egyik legfőbb testületét.","id":"20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdcdc224-8543-4731-9da9-2b7f964f1d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6709d2-880d-4827-9ad5-8f633dd2b518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Trump_haborui_betettek_a_Kereskedelmi_Vilagszovetsegnek_is","timestamp":"2019. december. 09. 15:35","title":"Trump háborúi betettek a Kereskedelmi Világszervezetnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a03bc2c-2624-4206-9a92-b869754d2b2c","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: összeomlás, bejgli-index, trükk, riadó, műhiba.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191208_Lackfi_Janos_Ugye_hoztal_hullat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a03bc2c-2624-4206-9a92-b869754d2b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fc168c-1075-4292-9c4d-77afb84bd9d8","keywords":null,"link":"/360/20191208_Lackfi_Janos_Ugye_hoztal_hullat","timestamp":"2019. december. 08. 19:00","title":"Az én hetem: Ugye hoztál hullát? - kérdezi Lackfi János ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","shortLead":"A benzin és a gázolaj ára is csökken.","id":"20191209_Olcsobb_lesz_az_uzemenyag_szerdatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129c4038-2d43-4c55-abe4-16bf25e268b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_Olcsobb_lesz_az_uzemenyag_szerdatol","timestamp":"2019. december. 09. 11:45","title":"Olcsóbb lesz az üzemanyag szerdától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez derült ki egy nem reprezentatív felmérésből, amelyet a legnagyobb magyar használt autós oldal készített.","shortLead":"Ez derült ki egy nem reprezentatív felmérésből, amelyet a legnagyobb magyar használt autós oldal készített.","id":"20191209_A_noi_autotulajdonosok_harmada_meg_mindig_az_elso_kocsijaval_jar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37095554-ae7c-4dcd-a5d0-22b48edfcbc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca2809d-9e46-4e24-aa4f-a0643e227e54","keywords":null,"link":"/cegauto/20191209_A_noi_autotulajdonosok_harmada_meg_mindig_az_elso_kocsijaval_jar","timestamp":"2019. december. 09. 12:22","title":"A női autótulajdonosok harmada még mindig az első kocsijával jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is dolgozott. Az úttörőnek számító távcsöves megfigyelés során a kutatók arra keresték a választ, hogy mi okozza a Nap koronájához köthető hőmérsékletemelkedést.","shortLead":"Eddig soha nem látott szögből vizsgálta a Nap plazmakilövelléseit egy nemzetközi kutatócsoport, melyben magyar tudós is...","id":"20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f888e16-7768-4513-b5a7-c870661fc470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f515f4c-80cc-4c19-9454-6994198b8167","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_nap_plazmakilovellesei_tavcsoves_megfigyeles_elte_erdelyi_robert","timestamp":"2019. december. 09. 00:03","title":"Olyat láttak a tudósok a Napon, amit korábban még senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]