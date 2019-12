Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c4b7624-71b8-4ba0-8606-9efd3100d2fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok hely van a világon, ahol a gépek előtt guruló jármű egy 600 lovas sportkocsi.","shortLead":"Nem sok hely van a világon, ahol a gépek előtt guruló jármű egy 600 lovas sportkocsi.","id":"20191216_Megkapta_uj_Lamborghinijet_a_bolognai_repter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4b7624-71b8-4ba0-8606-9efd3100d2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1be60b3-58c2-4994-bda3-676d316453d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_Megkapta_uj_Lamborghinijet_a_bolognai_repter","timestamp":"2019. december. 16. 15:17","title":"Most egy Lamborghini Huracan kísérgeti a repülőket a bolognai reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","shortLead":"Az Orvostechnikai Szövetség felszólította a kabinetet, hogy rendezze az adósságait.","id":"20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76a2fa3a-6c0d-48c1-b53a-2838f7eafd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96001090-15ca-4785-9ba0-3102adbb6040","keywords":null,"link":"/kkv/20191216_70_milliard_forinttal_log_az_egeszsegugynek_a_magyar_kormany_mutetek_maradhatnak_el","timestamp":"2019. december. 16. 13:30","title":"70 milliárd forinttal lóg az egészségügynek a kormány, műtétek maradhatnak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine Anez, a latin-amerikai ország ideiglenes elnöke. Morales azért menekült külföldre, mert az ellenzék és a nemzetközi szervezetek képviselői szerint a politikus súlyos csalások révén diadalmaskodott az elnökválasztáson. ","shortLead":"Bolívia napokon belül elfogatóparancsot ad ki Evo Morales lemondatott korábbi államfő ellen - jelentette be Jeanine...","id":"20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3d3c7a9-4d24-4f7a-b2f3-a6fd498b52c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c1b3d5-5b6d-4866-a037-d01cfd862f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Le_akarjak_tartoztatni_a_boliviai_exelnokot","timestamp":"2019. december. 15. 08:31","title":"Le akarják tartóztatni a bolíviai exelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram olyan új funkciót készített, amellyel szeretnék megnevelni saját felhasználóikat: ha a rendszer úgy érzékeli, hogy sértő szöveggel menne ki egy kép vagy videó, jelezni fog.","shortLead":"Az Instagram olyan új funkciót készített, amellyel szeretnék megnevelni saját felhasználóikat: ha a rendszer...","id":"20191216_instagram_bejegyzes_kep_video_serto_hozzaszolas_felismerese_neveloeszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca89eea6-81dd-4af1-8b1f-e7101ad7768a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_instagram_bejegyzes_kep_video_serto_hozzaszolas_felismerese_neveloeszkoz","timestamp":"2019. december. 16. 19:10","title":"Népnevelő eszközt vezet be az Instagram, rászólnak a bunkókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","shortLead":"A bíróság elfogadta az ügyészség álláspontját, hogy fennáll a vádlott szökésének a veszélye.","id":"20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2004f424-159f-4e9e-aa65-a3bac471e6a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Letartoztatta_a_birosag_a_Viking_Sigyn_kapitanyat_a_Hableanyugyben","timestamp":"2019. december. 16. 13:01","title":"Letartóztatta a bíróság a Viking Sigyn kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","shortLead":"Ezer utas mindennapjait keseríti meg a változtatás.","id":"20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bf80f65-1b24-484b-aa32-880fcc7b7c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140325c9-79cb-4c9e-9c61-2a22bf932ca2","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_A_vasuti_menetrend_valtozasa_miatt_tuntettek_Szegeden","timestamp":"2019. december. 15. 21:48","title":"A vasúti menetrend változása miatt tüntettek Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány sokévnyi kudarc után 2018 nyarán szántotta be a kereskedőházakat, kivéve azt, amelyik Adnan Polat török érdekeltsége. A cég 100 millió forint osztalékot fialt tavaly, miközben még Orbán szerint is messze van a két ország kereskedelme az elvárttól. A kereskedőházi rendszer karcsúsított újjászervezése a hónapokban zárult le, messze Polaték tiszteletdíja a legmagasabb.","shortLead":"A kormány sokévnyi kudarc után 2018 nyarán szántotta be a kereskedőházakat, kivéve azt, amelyik Adnan Polat török...","id":"20191216_Orban_es_Erdogan_kozos_baratja_evi_szazmillioert_fejleszti_a_kereskedelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246fd2eb-850e-4730-845e-73b7101bbcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Orban_es_Erdogan_kozos_baratja_evi_szazmillioert_fejleszti_a_kereskedelmet","timestamp":"2019. december. 16. 12:30","title":"Orbán és Erdogan közös barátja évi százmillióért fejleszti a kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","shortLead":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","id":"20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb190-d3ac-4a02-94c4-18af0c0cc0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","timestamp":"2019. december. 16. 14:21","title":"Ukrajna jelenlegi erős embere pénzelte Strachét, a bukott osztrák alkancellárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]