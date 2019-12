Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki Liga vezetője vasárnap az újabb olaszországi pénzintézet, a Popolare di Bari bank csődbejelentése után.","shortLead":"A kormány és ellenzéki pártok közös \"országmentő\" bizottságának felállítását javasolta Matteo Salvini, az ellenzéki...","id":"20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"603a01a8-3c98-4fbb-a343-50a07a230e02","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_Salvini_szerint_csak_a_nemzeti_osszefogas_mentheti_meg_hazajat","timestamp":"2019. december. 15. 17:34","title":"Salvini szerint csak a nemzeti összefogás mentheti meg hazáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","shortLead":"A vevők a vételár 40-80 százalékát is leteszik.","id":"20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a904417c-8ebf-43e2-b4f6-c3d3f3f63bae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Hamarosan_megszunik_a_kedvezmenyes_afa_megnott_a_lakasvasarlok_fizetesi_kedve","timestamp":"2019. december. 16. 05:13","title":"Hamarosan megszűnik a kedvezményes áfa, megnőtt a lakásvásárlók fizetési kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. 