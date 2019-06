Átalakításra készülnek a Mészáros-cégbirodalomban

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82be623f-1eee-479f-b040-8db6e5aa6088","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hetedik alkalommal rendezik meg a közös éneklést, amely annak idején a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen volt tiltakozás. ","shortLead":"Hetedik alkalommal rendezik meg a közös éneklést, amely annak idején a német megszállás áldozatainak emlékműve ellen...","id":"20190618_Fischer_Adam_a_demokraciaert_zenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82be623f-1eee-479f-b040-8db6e5aa6088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b72321-2b04-4693-99f3-c29ffac356c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Fischer_Adam_a_demokraciaert_zenel","timestamp":"2019. június. 18. 09:25","title":"Fischer Ádám a demokráciáért zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Miután nem jutottak egyetértésre az uniós tagállamok szakminiszterei.","shortLead":"Miután nem jutottak egyetértésre az uniós tagállamok szakminiszterei.","id":"20190618_Halasztjak_a_dontest_az_alban_es_eszakmacedon_EUcsatlakozasi_targyalasokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d2b373-5dae-418f-aa85-58aee0ef0608","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Halasztjak_a_dontest_az_alban_es_eszakmacedon_EUcsatlakozasi_targyalasokrol","timestamp":"2019. június. 18. 14:35","title":"Halasztják a döntést az albán és észak-macedón EU-csatlakozási tárgyalásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","shortLead":"Ettől még 26-32 fok lesz. ","id":"20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9082d192-4973-4d18-873d-a23fd112b14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2a6419-0051-4758-ae35-83f54d1c12cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ma_is_tobbfele_lecsaphatnak_a_viharok","timestamp":"2019. június. 18. 05:25","title":"Ma is többfelé lecsaphatnak a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","shortLead":"A hatalomgyakorlás eszközévé silányította az Orbán-kormány az állami vállalatokat.","id":"20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2a49de-8022-48fe-81f5-794447019fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Milliardokat_kaptak_az_allami_cegektol_a_kormany_kedvenc_uzletemberei","timestamp":"2019. június. 19. 12:44","title":"Milliárdokat kaptak az állami cégektől a kormány kedvenc üzletemberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi első fokon négy évet kapott.","shortLead":"Marcaliban történt a 10 ezer forintos kölcsön önbíráskodásig fajuló behajtása, a többszörösen büntetett előéletű férfi...","id":"20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb192be3-251e-49ff-84c2-6f777f42dc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70fdc34-f10d-4a9f-bec3-620b4d672afe","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Lancfuresszel_hajtotta_volna_be_az_adossagot_negy_evet_is_ulhet","timestamp":"2019. június. 19. 10:58","title":"Láncfűrésszel hajtotta volna be az adósságot, négy évig is ülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pedagógushiány miatt eltekintenek a nyelvvizsgától.\r

\r

","shortLead":"A pedagógushiány miatt eltekintenek a nyelvvizsgától.\r

\r

","id":"20190618_Diploma_nelkul_is_elkezdheto_a_tanari_palya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be898ad-ff4f-40a8-a520-97685b709438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f5569e-c606-4dd0-8cc5-99fef741534d","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Diploma_nelkul_is_elkezdheto_a_tanari_palya","timestamp":"2019. június. 18. 11:53","title":"Diploma nélkül is elkezdhető a tanári pálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11324eff-2e6f-41c8-85c4-d7fc7bb377b6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legkönnyebb ellenfelet kapta a Vidi, a Debrecen Albániába, a Kispest Litvániába utazhat.","shortLead":"A legkönnyebb ellenfelet kapta a Vidi, a Debrecen Albániába, a Kispest Litvániába utazhat.","id":"20190618_Keleteuropai_tura_var_a_harom_magyar_csapatra_az_Europa_Liga_selejtezoiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11324eff-2e6f-41c8-85c4-d7fc7bb377b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bcbcd6-a8d0-4edd-8ecf-cf3740752b11","keywords":null,"link":"/sport/20190618_Keleteuropai_tura_var_a_harom_magyar_csapatra_az_Europa_Liga_selejtezoiben","timestamp":"2019. június. 18. 15:47","title":"Kelet-európai túra vár a három magyar csapatra az Európa Liga selejtezőiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára szerint nem a férje miatt lett ő a DK jelöltje, és nem az volt az EP-választási siker kulcsa, hogy a férje lekerült a plakátokról. Azt mondta a 444-nek adott interjúban, hogy Kálmán Olgával régóta tárgyalnak, bár ezzel épp férje állításának mond ellent.","shortLead":"Dobrev Klára szerint nem a férje miatt lett ő a DK jelöltje, és nem az volt az EP-választási siker kulcsa, hogy a férje...","id":"20190619_Simicskarol_sztorizik_es_oriasi_ambiciok_futik_Dobrev_Klarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38f78f-c7c2-4dc5-a8fc-b87e6c12cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Simicskarol_sztorizik_es_oriasi_ambiciok_futik_Dobrev_Klarat","timestamp":"2019. június. 19. 10:21","title":"Simicskáról sztorizik Dobrev Klára, és óriási ambíciók fűtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]