[{"available":true,"c_guid":"5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre Alapítvány kurátora a hvg.hu kérésére visszaemlékezik, mi történt az újratemetéskor, amit ő nem is hív újratemetésnek. A Hősök terén összegyűlt tömeg emelkedett némasága, a nemzet lelkiismeretének hangjai, a gyász és a tisztelet nagy emberi kárpótlást nyújtottak neki 1989. június 16-án. De – veti fel – talán mégsem Orbán Viktorra kellett volna bízni a feladatot, hogy szóljon az összegyűltekhez. Elmondja azt is, mi bántotta igazán abban a beszédben.","shortLead":"Jánosi Katalin harminc évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy lesz egy új önkényuralom Magyarországon. A Nagy Imre...","id":"20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37e86e-caef-46ca-99a4-efa085d427a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abbf411-1843-449c-bb90-af5105484871","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Nagy_Imre_unokaja_janosi_katalin_diktatura","timestamp":"2019. június. 16. 07:00","title":"Nagy Imre unokája: A diktatúra a nyakunkba liheg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a legprofibb bolti tolvajt fogták el Tatabányán.","shortLead":"Nem a legprofibb bolti tolvajt fogták el Tatabányán.","id":"20190617_Megkerte_a_penztaros_hogy_ne_setaljon_ki_mellette_a_lopott_aruval_de_nem_hallgatott_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ad65ea-e1db-434a-a9df-94cbbb6bbccf","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Megkerte_a_penztaros_hogy_ne_setaljon_ki_mellette_a_lopott_aruval_de_nem_hallgatott_ra","timestamp":"2019. június. 17. 08:25","title":"Megkérte a pénztáros, hogy ne sétáljon ki mellette a lopott áruval, de nem hallgatott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert programbemutató rendezvényen megint odamondott mindenkinek. ","shortLead":"Puzsér Róbert programbemutató rendezvényen megint odamondott mindenkinek. ","id":"20190615_Puzser_szerint_minden_fopolgarmesterjelolt_az_o_koncepciojabol_lopott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35b1c42-b572-432d-8189-2de5c815482d","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Puzser_szerint_minden_fopolgarmesterjelolt_az_o_koncepciojabol_lopott","timestamp":"2019. június. 15. 12:53","title":"Puzsér szerint minden főpolgármester-jelölt az ő koncepciójából lopott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","shortLead":"Már nem kell sokat várni a lehűlésig. ","id":"20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebebdee-db01-4aa8-8845-e5f9508e6f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Vasarnap_idojarasjelentes_hoseg_eso","timestamp":"2019. június. 16. 11:18","title":"Vasárnap izzadni és ázni is fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","shortLead":"Néhány órán belül hárman jelezték: csalódtak a pártvezetésben.","id":"20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16726656-85dd-4dea-b10e-2886f94b5c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d899bda0-ba19-43e6-8524-5031b8c0568c","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Sorra_lepnek_ki_a_tagok_a_Mi_Hazank_Mozgalombol","timestamp":"2019. június. 16. 12:27","title":"Sorra lépnek ki az alapítók a Mi Hazánk Mozgalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati képviselőjelölttel megelégszik. ","shortLead":"A párt is támogatni fogja azt a jelöltet, aki megnyeri az előválasztást, cserébe kerületenként egy közös önkormányzati...","id":"20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90c08757-2f4c-44ba-beb9-5deaa94e12af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec93489-cb1f-4fac-8179-0511c0d43e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Elfogadja_az_ellenzeki_elovalasztas_eredmenyet_az_LMP","timestamp":"2019. június. 15. 14:11","title":"Elfogadja az ellenzéki előválasztás eredményét az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","shortLead":"Szerinte a lap újságírói a nép ellenségei.","id":"20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900bf95d-4cee-4720-bcd5-65c840be19fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Trump_virtualis_hazaarulas_The_New_York_Times","timestamp":"2019. június. 16. 09:48","title":"Trump \"virtuális hazaárulással\" vádolta meg a The New York Timest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több busz menetrendje is változik.","shortLead":"Több busz menetrendje is változik.","id":"20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89666914-df50-46e7-918d-9376b621cd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f975478b-a634-448a-9856-a85a1926eee5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Lezarasok_Hosok_tere_Szabadsagkoncert","timestamp":"2019. június. 16. 08:15","title":"Lezárásokra kell számítani a Hősök tere környékén a Szabadságkoncert miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]