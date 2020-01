Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szerdán megszünteti a Windows 7 támogatását a Microsoft. Aki továbbra sem frissít/vált operációs rendszert, idővel kellemetlen meglepetésekre számíthat.","shortLead":"Szerdán megszünteti a Windows 7 támogatását a Microsoft. Aki továbbra sem frissít/vált operációs rendszert, idővel...","id":"20200114_windows_7_tamogatas_megszunese_datum_2020_januar_14_frissites_windows_10","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b3a4e4-5ac9-41b7-99d6-cb6a27984fb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_windows_7_tamogatas_megszunese_datum_2020_januar_14_frissites_windows_10","timestamp":"2020. január. 14. 08:03","title":"Windows 7 van a gépén? Holnaptól jön a rossz világ, érdemes lehet lecserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű német filozófus egy most kiadott új életrajz szerint a józan ész és a szabadság híveként veszélyesen élt. ","shortLead":"Radikális demokrataként és üldözött kozmopolitaként is ünnepelhetik Hegelt születésének 250. évfordulóján. A világhírű...","id":"202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4abdbbbb-5417-4b2c-9578-36d9de29315c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12ac1f7-94ef-40c0-863d-f61e5c627c20","keywords":null,"link":"/360/202002__hegel_250__ademokrata_kozmopolita__latinul_a_bortonben__a_feje_tetejen_maradhat","timestamp":"2020. január. 12. 16:00","title":"A titkosrendőrség miatt írta virágnyelven több fontos mondatát is Hegel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI honlapjáról. A Hivatalos Értesítőből pedig az, hogy Demeter Szilárd újabb két évre miniszterbiztos lesz, széles portfólióval, amiben a korábban elvetett nemzeti kultúrközpont terve is benne rejlik.","shortLead":"Alig fél évvel a korábbi után újabb pályázatot írtak ki az Országos Széchényi Könyvtár vezetésére, derül ki az EMMI...","id":"20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_az_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_Magyar_Nyelv_Haza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241b0eb7-5d88-44a0-9b22-ca8dea35d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b671aef-db4d-45e0-9c98-62871801f543","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Uj_foigazgatoja_lesz_az_OSZKnak_Demeter_ujra_miniszteri_biztos_epul_a_Magyar_Nyelv_Haza","timestamp":"2020. január. 12. 11:20","title":"Új főigazgatója lesz az OSZK-nak, Demeter újra miniszteri biztos, épül a Magyar Nyelv Háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett figyelmes. A fiatal egy különleges új bolygót talált.","shortLead":"A 17 éves Wolf Cukier egy hete se volt a NASA-nál, amikor a begyűjtött adatokat elemezve szokatlan jelenségre lett...","id":"20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29e1b8ef-3b38-4038-b647-a172e792dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8310b5a7-732d-4e24-a566-5709d881bebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_wolf_cukier_exobolygo_tess_urszonda_toi_1338b","timestamp":"2020. január. 13. 08:03","title":"Három napja dolgozott a NASA-nál a 17 éves gyakornok, amikor rábukkant egy különleges bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","id":"20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a6834-c0f9-456a-9a93-23f7ce4eb418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","timestamp":"2020. január. 13. 13:20","title":"Közel 760 ezer járat repült át tavaly Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátságtalan az időjárás.","shortLead":"Barátságtalan az időjárás.","id":"20200114_Tartos_suru_kodre_hoszallingozasra_onos_esore_lehet_szamitani_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71386a41-020f-44a8-92e2-83e8ad33839b","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Tartos_suru_kodre_hoszallingozasra_onos_esore_lehet_szamitani_kedden","timestamp":"2020. január. 14. 04:57","title":"Tartós, sűrű ködre, hószállingózásra, ónos esőre lehet számítani kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","shortLead":"A Szlovák Közúti Fuvarozók Egyesülete tart demonstrációkat a határhoz közeli utakon.","id":"20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e17f729a-c552-4ad3-b3ac-0a987e2439be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580b45b5-c07f-441c-a353-2fb0dd3afeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Korlatozzak_a_kamionok_kozlekedeset_Nograd_megyeben","timestamp":"2020. január. 13. 08:28","title":"Korlátozzák a kamionok közlekedését Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai oligarchák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Olasz sztrájk miatt borulhat az európai légi közlekedés, nem volt bomba a Samsung-gyárban, jó évet zártak a hazai...","id":"20200114_Radar360reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92f983-83c6-48b9-a716-7bc5c0fc53e5","keywords":null,"link":"/360/20200114_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 14. 08:00","title":"Radar360: Packáznak Budapesttel, Harryvel és Meghannel viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]