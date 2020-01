Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","shortLead":"Havi 130 ezer helyett 380 ezret ígért az Emmi, de még mindig nem az emelt összeget kapják. ","id":"20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe91fb2b-99cf-483b-9864-690ba5f542a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0535618d-88e3-448f-a9ff-836bf508b5fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Hiaba_igerte_Kasler_nem_kaptak_meg_a_tamogatast_a_fogorvosok","timestamp":"2020. január. 15. 20:33","title":"Hiába ígérte Kásler, nem kapták meg a támogatást a fogorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","shortLead":"Sussex hercegéről megjelent egy kép egy londoni falon.","id":"20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef47cc87-ddd5-495f-8919-e5a76331ae1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f87be4-f338-4e9a-a521-cc6480510509","keywords":null,"link":"/elet/20200116_Harry_herceg_megihletett_egy_utcai_muveszt","timestamp":"2020. január. 16. 10:35","title":"Harry herceg megihletett egy utcai művészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltották be a hatóságok, de az üzemeltető fellebbezett. ","shortLead":"Nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva tiltották be a hatóságok, de az üzemeltető fellebbezett. ","id":"20200115_Wikipedia_Torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20adbfb-046e-458b-b574-461395f5a728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4782778f-c65c-430d-be6e-40ed4ba54db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_Wikipedia_Torokorszag","timestamp":"2020. január. 15. 21:34","title":"Több év szünet után újra van Wikipédia Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6976d233-37a0-460b-8f18-b6a444da0e55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a jövőben még gyakoribbá válhatnak az Ausztráliát sújtó bozóttüzek, ha tovább melegszik a bolygó. Ez már nem játék.","shortLead":"Brit kutatók szerint a jövőben még gyakoribbá válhatnak az Ausztráliát sújtó bozóttüzek, ha tovább melegszik a bolygó...","id":"20200116_ausztralia_bozottuz_globalis_felmelegedes_1_celsius_fok_szabadban_kialakulo_tuzek_klimakatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6976d233-37a0-460b-8f18-b6a444da0e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d36d160-dc9a-4dde-aedd-11c10206acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_ausztralia_bozottuz_globalis_felmelegedes_1_celsius_fok_szabadban_kialakulo_tuzek_klimakatasztrofa","timestamp":"2020. január. 16. 15:03","title":"Aggasztó előrejelzés jött az ausztrál tüzekről, azonnal cselekednünk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Méghozzá számos ponton. A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében." A külügyminiszter szerint India „szuperhatalomként érdekelt Magyarország sikerében.”","id":"20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7569ba7-0e3f-4db1-9f8a-9529beca9cce","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Szijjarto_Magyarorszag_osszekototte_magat_Indiaval","timestamp":"2020. január. 16. 16:36","title":"Szijjártó: Magyarország összekötötte magát Indiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"A testvérüket, az édesanyát és két szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b63090-2b20-4891-827d-5c5b80359281","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Negy_gyermek_meghalt_egy_lakastuzben_Temesvaron","timestamp":"2020. január. 16. 08:46","title":"Négy gyermek meghalt egy lakástűzben Temesváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra. Nem állunk jól. A gyors technológiai átalakulás miatt teljesen új megközelítés kellene az oktatásban, de ennek még a csírája sem látszik.","shortLead":"Szakértőkkel beszéltünk arról, hogy felkészült-e Magyarország a robotizáció és az automatizálás jelentette kihívásra...","id":"20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef34cb9-46de-48b0-983d-7b9982aa1778","keywords":null,"link":"/360/20200109_Ha_nem_lesz_oktatasi_reform_a_gyerekeink_munkajat_is_elveszik_a_robotok","timestamp":"2020. január. 15. 07:00","title":"Ha nem lesz oktatási reform, a gyerekeink munkáját már elveszik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"HR-eseket vettek fel elsőnek az új gyárhoz, hónapokkal az előtt, hogy elkezdődne az építkezés.","shortLead":"HR-eseket vettek fel elsőnek az új gyárhoz, hónapokkal az előtt, hogy elkezdődne az építkezés.","id":"20200115_Felvettek_az_elso_het_dolgozot_a_debreceni_BMWgyarba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5f5ef96-81a0-4896-ada4-ce9c46c9b53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f163f10d-9188-4d24-a854-046b09831f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Felvettek_az_elso_het_dolgozot_a_debreceni_BMWgyarba","timestamp":"2020. január. 15. 06:26","title":"Felvették az első hét dolgozót a debreceni BMW-gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]