Nemrégiben arról írtunk, hogy egy évvel Andy Vajna halála után még mindig kérdéses az egykori filmproducer hagyatéka, benne egyebek mellett a Rádió1 sorsa. Most kiderült, hogy két rádió, a Best FM és a Rádió 1 is olyan emberekhez került, akik Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó cégeknél viselnek vagy viseltek vezető tisztséget.

A Media1 számolt be először arról, hogy a Rádió 1-et működtető Radio Plus Kft.-nek Schmidt Zoltán lett a tulajdonosa, Andy Vajna egykori vagyonkezelő cége, az AV Investments után. A csatornához – akárcsak a TV2-höz – rengeteg közpénz áramlott, miközben a rádiót működtető cég tavaly csaknem félmilliárd forintot termelt.

A másik adót, a Best FM 99.5 rádiót működtető Best Radio, illetve több más Best FM hálózati tag tulajdonosa pedig az a Halmi Tamás lett, aki a Mészáros&Mészáros Kft. ügyvezetőjeként szerepelt a sajtóban, illetve az Opus Nyrt.-nél és több más, a Mészáros-birodalomhoz tartozó cégnél volt vagy jelenleg is vezető tisztségviselő.