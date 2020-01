Egy évvel ezelőtt, 2019. január 20-án hunyt el Andy Vajna. Az azóta eltelt időszakban hagyatékával kapcsolatban több lett a kérdés, mint a válasz. Vajna halála után számos vállalata közül leginkább a kaszinók, a TV2, valamint a Rádió 1 sorsa volt kérdéses, valamennyi vagyonelem értékét ugyanis nagyban meghatározta az egykori filmproducer és a Fidesz kapcsolata. A TV2-höz amellett, hogy milliárdos állami hitelek kerültek, hirdetések formájában is rengeteg közpénz áramlott, csakúgy, mint a Rádió 1-hez. A kaszinók sikereit szintén nehéz volt a Fidesztől és a kormánytól függetleníteni, sokan emlékezhetnek rá, amikor a kaszinóüzemeltetés jogát néhány NER-közeli üzletembernek adták. A legnagyobb nyertes Andy Vajna lett, aki 5 budapesti kaszinót üzemeltethetett, mindenki másnak ennél kevesebb jutott.

© Túry Gergely

Furcsa lett volna tehát, ha a kormány csak úgy kiengedi a kezéből e cégeket. Egyelőre úgy tűnik, ez nem is fog megtörténni, bár eddig csak a hagyaték egy részének sorsa dőlt el. Első körben – és vezetői szinteken egyébként szinte rögtön – a TV2-é, amelybe alig négy nappal Vajna halála után már be is ültek Mészáros Lőrinc emberei. A csatorna elnöke a felcsúti üzletember korábbi tévéjének vezetője, Vaszily Miklós lett, feltűnt a színen emellett a Mészáros-féle tőzsdei cégek jogi képviseletét ellátó Kertész Tamás József.

Következő lépésként a Vajna emberei közé sorolt vezérigazgató, Dirk Gerkens és Rákosi Tamás kerültek ki teljesen a képből – utóbbi meglehetősen furcsa módon. A G7 írta meg, hogy a TV2-nek Vajna halála után lett egy új részvényese, a Máltára bejegyzett Medialog Worldwide Ltd., amely Rákosi Tamás érdekeltsége. A cég viszont amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott is a tulajdonosok közül, ahogy Gerkens és Rákosi is az igazgatóságból.

A TV2, az IKO és az Atmedia sorsa már eldőlt

Ezután megjelentek az új, véglegesnek tűnő tulajdonosok is: a Mészáros-közeli Takarékbank-vezér, Vida József és köre. Ők pedig nemcsak a TV2-t vették át, hanem ugyanazzal a lendülettel a műsorgyártó IKO-csoport, valamint a TV2 műsoridejét értékesítő Atmedia Vajna-részesedését is.

© Túry Gergely

A hagyatékot illetően a kapocs mindhárom cég között a Vajna-féle AV Progress nevű társaság. Ennek a cégnek volt mindhárom társaságban tulajdonrésze. Az AV Progress először a Businesshelp Kft.-hez került át, amely akkoriban Fári Ádámhoz, Vida József egyik jobbkezéhez tartozott. Miután pedig ez megtörtént, Fári eladta a Businesshelp Kft.-t Vida Józsefnek és körének. Ezzel pedig egy huszárvágással hozzájuk került mind Vajna TV2-s, mind Vajna IKO-s, mind Vajna atmediás részesedése.

A tévés csomag eladása után derült ki, hogy a vagyon egy részének, nevezetesen az AV Perfect nevű társaságnak az egyetlen örököse valójában Vajna Tímea. Bár az üzletember 2018 márciusában végrendeletet írt, annak eredeti példánya "nem volt fellelhető", így az összesen 123 millió dollárt, tehát majdnem 40 milliárd forintot érő cég az özvegyre szállt.

Vajna Tímea csak az egyik fél a háló végén

Az AV Perfect körüli cégcsoport egy elég bonyolult céghálót alkot. Benne van a Rádió 1, a Nobu étterem, a videójátékokhoz animációkat gyártó Digic és a kaszinók is. Az utolsó előtti szinten az offshore Cinergi áll, ennek egyik tulajdonosa az AV Perfect, tehát Vajna Tímea. Azt a kormánytól tudjuk (a 24.hu kérdezett rá), hogy a Cinergi másik tulajdonosa az Andrew G Vajna Revocable Trust, ami egy bizalmi vagyonkezelő. Azt nem tudjuk, hogy ki áll a trust mögött, a G7 korábbi cikke szerint Vajna Tímea ennek is az örököse és kedvezményezettje.

A tulajdoni arányok a következőképpen néznek ki: Vajna Tímea a cégcsoport többségi tulajdonosa, az AV Perfect Kft.-n keresztül 63,5 százalék az övé. Az Andrew G. Vajna Revocable Trust pedig 36,5 százalékban tulajdonos.

© Fülöp Máté

Kérdés, hogy meddig marad ez így. Az elég furcsa lenne, ha a kaszinók Vajna Tímeánál maradnának, ezek ugyanis a Vajna-birodalom legértékesebb vállalkozásai.

Míg a TV2, IKO, Atmedia – amelyet tehát már elvitt a NER – összességében tavaly 3,9 milliárd forintot termeltek (Atmedia 1,4 milliárd forint, TV2 1,7 milliárd forint, IKO Holding 754 millió forint), addig a Nobu 42 millió forintot, a Rádió 1 mintegy félmilliárd forintot, a Digic Pictures 163 millió forintot. Ezzel szemben a kaszinók 9,6 milliárd forint nyereséget hoztak össze, messze a legjövedelmezőbb szegmensről van tehát szó.

Vajna Tímea egyébként azt állítja: az, hogy Magyarországon ő lett az örökös, nem jelent semmit, Amerikában ugyanis vár még rá egy eljárás. Ami tény, hogy ha az eredeti végrendeletben más is örökölt, és az eredeti példány időközben, például az amerikai eljárásban előkerül, akkor az mindent boríthat, a régi-új örökösök ugyanis nyilván nem fogják hagyni, hogy ne kapják meg, ami hivatalosan is jár nekik, és ha szerepelnek a végrendeletben, akkor minden esélyük megvan arra, hogy ügyüket sikerre vigyék.

Racionalizálnak

A friss cégbírósági bejegyzésekből kiderül az is, hogy a birodalmat tavaly év végén megpróbálták valamelyest racionalizálni. Három céget beolvasztottak az AV Investments nevű cégbe, amely Magyarországon fogja össze a Vajna-érdekeltségeket. Az egyik beolvadó társaság a Gibs Kft., amely egy alvó cég, a másik a City Center Development, amit ingatlanozásra hoztak létre, de végül nem lett belőle semmi. A harmadik a Lucky Ventures, amely a Retro Rádió sztorijában tűnt fel.

Ez a cég volt sokáig a Hold Reklám Kft. tulajdonosa, amely megpályázta a későbbi Retro Rádió országos frekvenciáját. A Lucky Ventures Kft-t – ezzel tehát a Retro Rádiót – 2017 szeptemberében teljesen átírták a Rádió 1 volt társügyvezetőjének, Bakai Mátyásnak a nevére, aki tavaly májusig volt tulajdonos. A Retro Rádió 2018-ban került át a KESMA-hoz, a Lucky Ventures pedig tavaly májusban vissza a Vajna-birodalomba. A cég feleslegessé vált, beolvasztása is valószínűleg emiatt történt meg.

A változtatások miatt a cégháló is letisztultabb lett. Korábban (benne kizárólag az ismertebb vállalkozásokkal) így nézett ki:

© hvg.hu

Most viszont így:

© hvg.hu

További változások is történtek. Valamiért Vajna Tímea a sokmillió dolláros cégébe szerette volna tulajdonostársként bevenni Vajna régi harcostársát, Samuel R. Falconellót, és a Premier Trust Inc nevű nevadai (Las Vegas-i) társaságot. Minimális tulajdonrészt kaptak volna, Falconello és a cég is egyaránt 0,001 százalékot. A cégbíróság azonban nem engedte a tulajdonszerzést, mondván, egyszemélyes kft.-nek nem lehet több tulajdonosa, a cég egyetlen üzletrésze sem állhat több személy tulajdonában, márpedig az AV Perfect ebbe a kategóriába tartozik. Decemberben derült ki, hogy Vajna Tímeáék végül elálltak az ügylettől.